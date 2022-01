Si te sientas a la mesa en un restaurante especialmente caro, eres consciente de la necesidad de gastar mucho dinero. Asimismo, quienes se exceden en alimentos grasos y bebidas alcohólicas o azucaradas son muy conscientes de los riesgos para la salud. Mientras tengas un pequeño diente a tu lado, te sientes invencible. Por otro lado, a medida que se acumulan los años, comienzan a aparecer ciertos trastornos y síndromes que requieren cuidados y tratamientos específicos.

Según los expertos Estos son los valores de colesterol que no se deben superar después de los 50 años para defender el sistema cardiovascular. El control constante de los niveles de lípidos arteriales es en realidad un excelente indicador para prevenir la aparición de diversas enfermedades. Así mismo ocurre en las investigaciones sobre los niveles de glucosa en sangre. Evitar los picos glucémicos significa proteger la salud de muchos órganos y sistemas.

Incluso la función de las actividades cerebrales depende en gran medida de la presencia de síndromes metabólicos. En este sentido, es importante recordar Controle su colesterol HDL y LDL con frecuencia para mantener sus arterias coronarias limpias y su cerebro sano. Especialmente en diabéticos con tales cantidades de colesterol LDL, el corazón y los riñones serán los primeros en pagar la factura. A menudo, este es un impulso muy alto si tenemos en cuenta el daño causado por la coexistencia de hiperlipidemia e hipercolesterolemia. Para minimizar los efectos negativos de estas condiciones, es una buena idea revisar algunas opciones de alimentos. por ejemplo Estos vegetales, cocidos o crudos, ayudan a disolver las placas de colesterol y a combatir los niveles altos de azúcar en la sangre. Además, también existen otros alimentos y buenos hábitos que pueden favorecer la reducción de valores elevados.

Para los diabéticos con tales cantidades de colesterol malo, el corazón y los riñones pagan la factura en primer lugar.

Los científicos han notado que las personas con diabetes tipo 2 a menudo tienen niveles más altos de colesterol LDL. Esto da como resultado una mayor carga sobre el músculo cardíaco, que tiene que bombear sangre. Además, algunos diabéticos sufren acumulaciones peligrosas de grasa en la zona abdominal.

La grasa visceral en particular aumenta significativamente el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por último, no se deben subestimar las posibles complicaciones renales asociadas con la hiperlipidemia y la alteración de la tolerancia a la glucosa. De hecho, no es raro encontrar nefropatía en personas con diabetes porque los riñones son uno de los objetivos distintos de la diabetes. Ven aquí Resultados de la investigacion Resulta que los niveles de colesterol LDL que no se deben superar para los diabéticos deben ser inferiores a 100 mg/dL. Estos estándares deben ser respetados en primer lugar por aquellos que ya padecen enfermedad de las arterias coronarias y diabetes.