Una pelea entre Signorini y Sonia Bruganelli en GF Vip, la cortó y salió del estudio

Gran Hermano VIP 2021/2022 Una disputa entre el conductor y el columnista durante el episodio del 20 de diciembre. Signorini primero cede la palabra a Bruganelli y luego la toma de repente. Luego sale de la oficina y su silla se queda vacía. Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Gran Hermano VIP 2021/2022 Sonia Bruganelli abandona el estudio de Big Brother Vibe Durante la retransmisión en directo el lunes 20 de diciembre. El columnista dejó su silla vacía incluso antes de la primera hora de la transmisión, luego de un malentendido con el presentador del reality, Alfonso Signorini, quien, luego de ceder la palabra para comentar la historia, Alex Bailey Soleil fue prácticamente silenciado. Que paso en el estudio La historia más controvertida de esta edición se analiza en studio e Alfonso Signorini pidió a Sonia Bruganelli que interviniera Solo para defender a Sully. El escritor que ha pasado desde el inicio de esta edición en defensa de Sorge ha atacado a Alex Bailey, oponiéndose a sus posiciones. Las palabras a las que Alex Bailey respondió de inmediato, Evitar efectivamente que ella termine el concepto.. La pelea entre Signorini y Bruganelli Signorini luego intervino para restablecer la calma en el estudio, quien luego silenció a Billy e hizo lo mismo con Sonia Bruganelli: «Ya basta Alex y tú también Sonya»Dijo, volviéndose con expresión severa hacia el columnista. Bruganelli, con razón, reclamó el hecho de que ni siquiera tuvo la oportunidad de cerrar el concepto: «Dame la palabra y luego no me dejes hablar». Entonces Signorini respondió: «Te lo di y también me lo puedo quitar, no estás aquí. Si te digo que hables, habla, si dices que pares, déjame hablar». Ante los aplausos del estudio, la disputa cedió con Bruganelli, quien protestó diciendo: «Si no puedo expresarme …».

GF Vip, Soleil: «Alex Bailey y yo no hicimos el amor, charlamos bajo las sábanas»

READ Ladies 'Paradise 6 y 13 de diciembre de 2021: Episodio Sonia Bruganelli abandona el estudio, luego se hace la ilustración Inmediatamente después de eso, Sonia Bruganelli dejó el estudio y Su silla estaba vacía Aproximadamente una hora antes de regresar. Minutos muy complicados en los que se hizo todo lo posible para convencer al columnista, claramente molesto por el incidente, de volver al estudio para cerrar el episodio. Por parte del director de orquesta ni rastro, incluso cuestionándolo después de entrar Natalie Caldonazzo: «¿May Reday la Parola?» , ella dice. «Pobre, borraste su palabra», Signorini dijo con una pizca de sarcasmo. «No es el hecho de que borraste mis palabras – respondió Bruganelli – es la forma en que lo hiciste». Signorini se disculpa: «Está bien, lo explicaremos más tarde durante el comercial».

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });