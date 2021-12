Amazon Rewards Giuliano: nueva entrada a los 62

Giuliano Arnoldi, de 62 años, empleado del Casirate D’Adda Screening Center, también se encuentra entre los tres ganadores de la edición 2021 de «Amazon Stars», una iniciativa de Amazon que tiene como objetivo recompensar a quienes han podido unir una dedicación significativa en el lugar de trabajo. al compromiso con las comunidades locales en las que viven. Vive en ella gracias a actividades de voluntariado, iniciativas de recaudación de fondos y más.

Entre las tres historias ganadoras, reportadas directamente por empleados de toda Italia, la historia de Giuliano cuenta la historia de un hombre que siempre ha vivido en Capriati y trabajó durante muchos años solo en el sector de la floricultura, pero después de una vida en medio de una flor y las plantas tuvieron que enrollar Roll it up iniciando un nuevo negocio en Amazon. Casirate d’Adda lo recibió en 2019, otorgándole ese contrato perpetuo de 60 años que es casi utópico. “Por la crisis – dice – tuve que cerrar mi negocio. Luego hice diferentes trabajos hasta llegar a Amazon, donde pude encontrar un ambiente cooperativo y tranquilo en el que no había vivido durante mucho tiempo, así como una estabilidad laboral que a mi edad no se daba por sentada ”.