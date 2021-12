¡Temperaturas en total confusión! Se acerca una gran sorpresa, los detalles »ILMETEO.it

Clima: ¡Las temperaturas están en total confusión! Se acerca una gran sorpresa, detalles

¡Las temperaturas están a punto de ponerse patas arriba!Se espera uno en los próximos días. gran sorpresa Que te llevará a la realidad distorsión de la temperatura.

En la actualidad, Italia sigue rodeada de un campo de alta presión, pero este último se debilita cada día más y, por tanto, se vuelve muy vulnerable a las amenazas típicas de ese período. Uno de ellos está a punto de iniciar su molesto acto.

En este caso, nos referimos a masas de aire frio regresión directamente desde círculo Artico eso da Martes 21 Comenzará a afectar algunas zonas de nuestro país y en particular nuestras regiones del norte, donde habrá hipotermia prescrita especialmente en montaña La generosa cantidad de luz solar de los últimos días ha asegurado valores caloríficos superiores a fresco y brumoso Tierras de Valpadana.

lo haremos, En los Alpes, las columnas de mercurio pueden perder hasta 15 ° C en comparación con el comienzo de la semana (a unos 1000 m por la noche también se puede bajar a -15 ° C) y también en algunos tramos planos, por ejemplo en Turin, donde los termómetros están configurados para perder aprox. 7/8 ° C, mientras que en otras ciudades del norte la caída será de alrededor de 4/5 ° C.

Y temperatura Disminuirán en casi todas partes, incluso en el resto del país, aunque en menor grado.

Sin embargo, esta etapa de podredumbre puramente invernal tendrá una vida bastante corta. Entre Miércoles 22 y jueves 23, realmente, el el frío ya superará la retirada, Bajo la presión de las corrientes atlánticas templadas y húmedas Eso haría que los termómetros subieran un poco en todo el país.

el medio del norte Los efectos aparecerán sobre todo de noche, porque el cielo se ve más afectado por una amplia dispersión de nubes que no permitirán que el calor acumulado durante el día se disipe fácilmente hacia la atmósfera libre.

el Sur En cambio, gracias al contexto pronóstico del tiempo Más silencioso al principio, aumenta temperatura Lo sentirás especialmente durante el día, con valores máximos que pueden tocar picos cercanos. 15/17 grados Celsius.

Este contexto climático seguro que nos acompañará en Nochebuena y Navidad., pero también más allá de eso San Esteban. Sólo al final del año parece posible un nuevo (frío) cambio de rumbo.

Pero le daremos más detalles sobre esto en los próximos días.