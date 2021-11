«Un profesor» es una serie de televisión para seis noches

Dante Palestra es un profesor de filosofía poco ortodoxo y encantador que regresa a Roma después de años de ausencia para cuidar de su hijo Simon, mientras su ex esposa se muda a Glasgow por motivos de trabajo. Alessandro Gasman interpreta al protagonista masculino de la serie de televisión 6 Noches titulada «Profesor», emitida desde el jueves 11 de noviembre a las 21.25 horas en Rai1 en primera vista. La heroína femenina es Claudia Pandolfi, mientras que la dirección es Alessandro Dallatri.Dante llega a la escuela secundaria Leonardo da Vinci, enseña las ideas de los grandes filósofos de una manera excéntrica y ayuda a los estudiantes a pensar por sí mismos. A algunos compañeros les resulta molesto, pero gracias a él, Sócrates, Nietzsche, Epicuro y otros grandes pensadores no son capítulos de polvorientos libros de texto de filosofía, sino compañeros de viaje que ayudan a resolver los pequeños y grandes problemas de la vida. Dante es inconformista y revolucionario, su hijo Simon es estricto y nunca ha roto las reglas. Creció rápido porque su padre lo abandonó cuando aún era un niño. Al principio, Dante no reunió a la persona adecuada con él. No imagina, Simón, que la aparente ligereza de su padre esconde un alma herida, pues en el corazón de Dante hay cargas que nadie conoce, excepto Virginia, su madre. Algo de su pasado afectó su vida. La relación con el hijo no es fácil. El chico, de hecho, atraviesa un momento delicado hace dieciséis años: ha descubierto recientemente su homosexualidad y le gustaría que todo menos Dante estuviera en casa como padre y en el aula como profesor. De hecho, padre e hijo son polos opuestos.Aunque en el pasado o quizás incluso entonces, Dante es un apasionado de Manuel, la «oveja negra de la clase», pero también el más filosófico, y trata de lidiar con él. Esto desestabiliza aún más a Simon, quien descubre que se ha enamorado de él. Y aunque el pasado pesa mucho en el corazón del profesor, Dante no deja de desarrollar su verdadera pasión: la filosofía y la mujer. Dante tiene una debilidad real por ellos, es seductor con todos ellos. Por lo tanto, una vez que llega a la nueva escuela, entabla algunas relaciones románticas que ponen su relación con Simon en un peligro aún mayor. Será Anita, la madre de Manuel -la más corrupta de las mujeres, pero también la que estaba a su lado Dante en el momento que cambió su vida- para cortar el camino de las conquistas. De hecho, Dante se da cuenta de que lo que se crea entre él y Anita no es solo una atracción, e incluso si está confundido, siente que la historia de amor más probable podría resultar ser la historia de su vida y la clave para finalmente enfrentarse. él. Su pasado.Para más información, ver NewsRai personalizado