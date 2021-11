Si nuestras manos empezaron a temblar cuando éramos jóvenes, deberíamos prestar absoluta atención a esta peligrosa llamada de atención.

Uno de los signos clásicos que acompaña a nuestra vejez es el temblor de las manos. Los trastornos del movimiento suelen estar asociados con la edad. Sin embargo, la situación es completamente diferente, si el temblor comenzó mucho antes y se volvió sobre todo constante. Si nuestras manos comenzaron a temblar cuando éramos jóvenes, deberíamos prestar atención a esta peligrosa llamada de atención. De hecho, puede enmascarar importantes lesiones nerviosas o algunas otras enfermedades y desequilibrios que veremos en este artículo.

Los temblores pueden ser causados ​​por ansiedad y depresión.

No hace falta decir que vivimos en una sociedad angustiada y estresada. Pero no tenemos que culparla por todo nuestro estrés. Ciertamente, como siempre afirman los médicos, la ansiedad y la depresión pueden ser una de las causas psicológicas de los escalofríos. Tenga cuidado de no subestimarlos, porque como dijo «son unas bestias feas» que pueden herir a toda la familia.

Podemos sufrir un temblor de ansiedad incluso a una edad temprana. De hecho, según las últimas estadísticas, nuestros hijos muestran ansiedad y estrés más de una vez mientras realizan un examen escolar. Y con ellos, manos temblorosas y una sensación generalizada de irritación hasta las piernas.

Desafortunadamente, en el análisis de los temblores de manos en adultos jóvenes, también debemos incluir la adicción a las drogas y al alcohol. De hecho, una enfermedad geriátrica típica como la enfermedad de Parkinson no puede atacar a los niños. Por otro lado, como indican las estadísticas médicas, las causas más comunes de temblor de manos jóvenes se pueden atribuir a:

esclerosis múltiple;

Enfermedades genéticas;

Abuso de drogas y alcohol, como se mencionó anteriormente.

Sin embargo, tenga en cuenta que si el temblor persiste incluso en la mediana edad, es una buena idea ponerse en contacto con su médico de inmediato. No solo el estrés y la ansiedad, sino también el hipertiroidismo, la causa puede ser un nivel alto de azúcar en la sangre y una enfermedad renal.

Cuidado con los malos hábitos de la mediana edad

Dicen que cada época tiene su belleza y que lo que hay en el medio es la belleza de la sabiduría. Sin embargo, como se indica en Este es un estudio internacionalSin embargo, el grupo de edad de 40 a 60 años parece ser particularmente vulnerable al estrés. Hasta ahora hemos visto cuáles son las posibles causas de los temblores de manos en grupos más jóvenes. Pero cuidado, según los expertos: el estrés, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol y una nutrición inadecuada pueden provocar estados de ansiedad casi permanentes. Con escalofríos relevantes no solo en las manos, sino también en muchas otras partes del cuerpo. Por eso, una vez más, siguiendo los consejos de los médicos, es mejor llevar una vida activa y tranquila enriquecida con una dieta sana y equilibrada.

