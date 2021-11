Dinero para niños: que está cambiando con el nuevo bloque de efectivo

Reducir el «techo» de pagos en Dinero en efectivo Permitir un máximo de 999,99 € a partir del 1 de enero de 2022 también incluirá cambios significativos en los pagos (o donaciones) de los padres hacia sus hijos.

Esto es lo que cambia

Como tratamos con Giornale.it, cualquiera que cruce este umbral es castigado: esto se aplica a quienes aceptan dinero pero también se aplica a quienes pagan esta cantidad. El problema es que este nuevo sistema también afectará la relación dentro de la familia y también se aplicará al dinero que los padres pagan a sus hijos. Si por cualquier motivo se presentan mil euros, se debe rastrear y justificar para que no se impongan sanciones y controles por parte de las autoridades fiscales.

Qué hacer si se excede el umbral

Si el contribuyente necesita pagar una cantidad que excede el límite especificado para el uso de efectivo, estará obligado a utilizar las herramientas. rastrearlo Como tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cheque o transferencia postal / bancaria. El límite de efectivo se aplicará a todo tipo de remesas (incluidos préstamos y donaciones), independientemente del grado de parentesco (ejemplo anterior). El nuevo límite de 999,99 € se aplicará a « Cualquier tipo de pago realizado entre una persona física (o jurídica) y otra “Cualquier producto o cualquier otra cosa que requiera más de mil euros debe ser rastreado.

Por qué la transferencia bancaria es mejor

Para estar más seguro, laleggepertutti Siempre se recomienda donar dinero en efectivo a los niños a través de transferencia bancaria: Esto se debe a que no son raros los casos en los que Hacienda, al darse cuenta de la compra de un determinado valor por parte de una persona de bajos ingresos (o completamente desfavorecida), pide una aclaración sobre el origen del dinero. Suponiendo que el hijo no pudo probar el origen de su familia (lo que podría hacer con un medio de pago rastreable) «, estimación de impuestos sintética El tipo impositivo es de varias decenas de miles de euros. En definitiva, es mejor no arriesgar más de mil euros.

Te recordamos, sin embargo, que nada cambia en los retiros o pagos de tu cuenta corriente: el límite sigue siendo de 1.500 euros porque estos son los movimientos que conciernen a la única persona. Está claro que en caso de reembolso, la cantidad total no se puede gastar sino que debe permanecer dentro de los límites establecidos por la nueva ley (dentro de los 999,99 €). En este caso, puede pagar tanto con billetes como con tarjetas. Las sanciones sancionarán a quienes paguen y reciban el dinero sin discriminación: van desde un mínimo de tres mil euros hasta un máximo de 15 mil euros.