Un gran avance en el campo médico, la llegada del primer fármaco contra la obesidad: cómo funciona y cómo se llama

Está a punto de llegar un nuevo fármaco contra la obesidad. Aquí se explica quién puede tomarlo y cómo.

La obesidad afecta negativamente a la salud humana. Es una enfermedad que tiene diferentes causas detrás. Con el tiempo, puede provocar muchos otros problemas, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes e incapacidad para moverse. Por esta razón, La medicina siempre busca nuevas soluciones para combatirlo.

Una alimentación sana y mucha actividad física son las condiciones básicas para perder peso, pero en situaciones graves o bastante complejas pueden no ser suficientes. En las últimas horas, Desvelada la existencia de un nuevo fármaco contra la obesidad. está a punto de zipboundContiene Tirzepatida. No será utilizable por todos, sino sólo por personas con determinadas condiciones.

Stop Obesity: Llega un nuevo fármaco para combatir esta enfermedad

La obesidad está cada vez más extendida y no sólo en la edad adulta. No es raro que los niños aumenten de peso debido a malos hábitos alimentarios. Esto no es un problema estético, sino una condición médica alarmante que puede provocar enfermedades mortales. Por esta razón, Esta enfermedad no debe evaluarse en absoluto.. Ya existen soluciones farmacéuticas que son útiles desde este punto de vista, pero en las últimas horas se habla de una alternativa potencialmente revolucionaria.

El tratamiento en cuestión lleva el nombre comercial Zepbound.. El ingrediente activo (tiezepadita) ya se utiliza ampliamente para combatir la diabetes tipo 2. Su objetivo es activar los receptores cerebrales de dos hormonas producidas por el intestino para reducir el apetito y, por tanto, el consumo de alimentos. No será necesario tomarlo todos los días, sino sólo una vez a la semana mediante inyección. La dosis se aumentará con el tiempo.hasta quince miligramos.

Es importante determinar esto No todas las personas con sobrepeso pueden utilizarlo. Está destinado a aquellas personas que tienen un índice de peso corporal superior a 30 y que por tanto padecen obesidad total. Aquellos con un valor superior a 27, pero inferior a 30, sólo podrán tomarlo si padecen una o más enfermedades como hipertensión arterial, diabetes tipo 2, colesterol alto, etc.

Evidentemente, como ocurre con todos los tratamientos, Puede haber efectos secundarios. Los más comunes son los que afectan al sistema digestivo (náuseas, vómitos, diarrea y reflujo). La prescripción debe realizarse únicamente después de un cuidadoso análisis por parte del médico de la historia clínica y familiar del paciente.