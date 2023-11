Esta pequeña es la presentadora más popular entre los italianos: si puedes reconocerla, tiene ojos de halcón

Aquí estaba una hermosa niña, y hoy es la locutora más popular entre los italianos. Los ojos son iguales. ¿Cual es?

La participación en las redes sociales es fuerte ahora, especialmente Instagram ante todo Infinitos y maravillosos tragos de sabor Amarcord Por mucho VIP Incluso el nuestro. Esta tendencia, porque de hecho así es como la definiríamos y con razón, se afianzó durante ese tiempo. La llegada de la epidemia Lo cual nos tomó a todos por sorpresa.

Básicamente, sin saber cómo gastar su tiempo, muchos lo han hecho. Disposición de áticos, garajes o sótanos.. Así resurge del pasado. Muchos recuerdos dulces y tiernos.incluidos los clásicos Álbum familiar cque siempre tiene Su encanto es indiscutible.

Si las imágenes están en formato analógico y no digital, también En blanco y negro Son aún más privados. En este en particular lo vemos representado. Hermosa niñita. Su cabello es largo y ondulado, casi rizado. Los mantiene a raya con un escuadrón. Sin embargo, no mira hacia la habitación. Ella sabe muy bien que la están fotografiando..

Esta hermosa pequeña, hoy es una de las locutoras más queridas

Sus ojos son tan dulces Muy intenso y expresivo. Ella hace una pose, pero uno puede sentir que la elección de no mirar a la cámara es un ocultamiento. Gran vergüenza. Con el tiempo lo ganó ya que decidió hacerlo. Opera en el sector de la televisión a gran escala. Lleva años y años trabajando en riego y está Una de las emisoras más queridas. Definitivamente amado por los italianos de todas las edades.

Esto no es sólo en nombre de su gran profesionalismo sino también en nombre de… Su gran originalidad Y un sol brillante. De hecho, a pesar del enorme éxito que literalmente la abrumó, Ella siguió siendo una mujer sencilla. Con los pies bien plantados en el suelo. Por eso también le gusta conservarlo. Su constante comunicación con sus fans. En las redes sociales. ¿Entiendes quién es?

Antonella Clerici, la auténtica reina de la cocina

Si, es ella, divina. Antonella Clerici, la reina indiscutible de la cocina en la televisión desde hace mucho tiempo. A partir de septiembre de 2023 vuelve a hacernos compañía, justo antes de la hora de comer, y es muy popular. siempre es mediodía. Aqui con su familia Amigos cocinerosÉl siempre nos da Recetas cautivadoras Luego intentamos replicarlo en nuestras cocinas.

Tampoco faltan momentos dedicados al juego y Diferentes títulosEs todo muy interesante, además se agradece la participación de los invitados. antonella Siempre tiene excelentes charlas de corazón a corazón. Ahora ya está lista para emocionarnos y entretenernos con la tan esperada segunda temporada. Las voces de los niñosen horario de máxima audiencia en el canal Rai 1.