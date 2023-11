Motos, el terremoto de Ducati y acusaciones gravísimas | Bagnaya también participa

El debut de Pico Bagnaia o el debut de Jorge Martín: el Mundial de MotoGP 2023 está en el clímax final, pero aparecen venenos inesperados.

El deporte, como sabemos, sigue vivo. Cursos. Desde el fútbol hasta el baloncesto, pasando por el automovilismo, sus respectivas listas de honor están repletas de un dominio que dura casi décadas, fruto de la superioridad indiscutible de un equipo o equipo, no sólo en lo económico.

Mirando el fútbol, ​​¿cómo no pensar en ello? Milán Sacchi primero y Capello despuésEnterrar Mancini y Mourinho, de paso Juventus Por Marcello Lippi. Todos estos son equipos capaces de extender su abrumador dominio nacional también a Europa, algo que la Juventus no ha podido hacer con los nueve campeonatos consecutivos ganados por Conte, Allegri y Sarri.

Al reciente ciclo de éxitos de los bianconeri le faltó un título de Liga de Campeones. A la espera de entender qué podrá hacer el Inter, dirigido por Simone Inzaghi, la pregunta cambia un poco si hablamos de Deporte de motor.

Especialmente en ecuación 1 Las épocas, o mejor dicho sagas, de equipos ganadores reescribieron la historia, pero también tuvieron consecuencias para el atractivo mediático de las carreras. Por qué ferrari a michael schumacher Lo que «estropeó» el Mundial de 2000 a 2005 sólo atrajo a aficionados rojos, como ahora sólo a aficionados rojos. Toro rojo Y basado en Max Verstappen Se alegran de la fuerza excesiva del equipo austriaco.

MotoGP, Mundial 2023 en la carrera final: Ducati impaciente

Hablando de ganar para los Rojos, hace unos años, el testigo pasó de las cuatro ruedas a las dos gracias al Rise ducati, Actualmente es el equipo de referencia para Motos. Aquí es donde se vuelve difícil hacer que las rachas ganadoras duren mucho tiempo, y es realmente revolucionario que los equipos japoneses ya no dicten la ley, al menos por ahora.

El apasionante enfrentamiento del Mundial 2023 ya encierra una verdad absoluta, y es que el ganador del Mundial será un piloto de Ducati, entre… pico bagnayacampeón del mundo y montando una bicicleta del equipo oficial, o Jorge Martín, que dirige Pramac, el equipo satélite de Borgo Panigale. El éxito final del español sería histórico y correría el riesgo de abrir una especie de debate en el seno del equipo, ya estimulado por los duros ataques lanzados por un ex grande.

La tormenta Ducati y las impactantes acusaciones de Casey Stoner

Casey Stoner Fue el primer y único piloto, antes de Bagnaia, capaz de ganar el Mundial de MotoGP con Ducati, en 2007. Pues bien, el australiano, entrevistado por Tnt Sports, no fue amable con su ex equipo, criticando Modo de gestión Sobre las relaciones entre los pilotos: «Ducati tiene la moto más fuerte, pero tuvo problemas hasta el año pasado. No es una cuestión técnica, sino la forma en que se gestiona el programa de trabajo. Deberían dar más libertad a los pilotos, darles voz y voto». en lugar de ejercer más presión: «No eran buenos para tratar con ellos y comprender la presión bajo la que estaban».

Más bien son palabras duras y pesadas, además de aquellas que evocan la carrera hacia el título de 2022, cuando Bagnaia estaba amenazado desde hacía mucho tiempo. Enea Bastianini, Montando Ducati Gresini: «Cada vez entraban en pista y hablaban con todos los equipos. No se trataba sólo de pedir al piloto que no causara problemas a sus compañeros. Lo siento por Pico, sé que no fue él quien pidió eso. » Quién sabe si llegará una revancha oficial o si Burgo quiere seguir centrado sólo en la fase final del Mundial.