Un estudio demostró que aún pueden transmitir la infección

El calentamiento global revive los ‘virus zombies’ Permanece durante miles de años en el permafrost, lo que lo hace capaz de volver a infectarse. Esta es la imagen que CNN esbozó, citando su estudio en particular. minero kimberly, Un climatólogo trabaja en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena.

Resurgimiento del «virus zombie»

Otro mundo , Jean-Michel ClaveryProfesor Emérito de Medicina y Genómica de la Universidad de Marsella El peligro causado por el derretimiento parcial del permafrost de nuestro planeta. El científico examinó muestras de permafrost tomadas en Siberia por lo que él llama ‘virus zombi. El científico estudia ciertos tipos de Virus descubiertos en 2003 Que por su tamaño se puede ver a través de un microscopio normal. En 2014, el profesor -leemos en CNN- logróDando nueva vida a un virus aislado del permafrost.

Todavía son capaces de infección.

Encontró el virus, mediante el uso de cultivos celulares, Propiedades infecciosas después de 30.000 años. Por seguridad, esEl experimento involucró un virus capaz de afectar solo a organismos unicelulares.Ni animales ni humanos. En 2015, el equipo repitió su estudio de un virus que puede afectar a las amebas. En la última investigación publicada el 18 de febrero en la revista Virus, Claveri Aislar diferentes cepas de virus. de múltiples muestras de permafrost tomadas de siete lugares diferentes en Siberia y lo demostró Cada cepa puede infectar células de ameba cultivadas. El virus más antiguo data de hace 48.500 años. El más pequeño de ellos es «sólo» 27.000.

Conclusiones del estudio

«Pensemos en esto Virus que infectan la ameba como sustituto de todos los demás virus posibles Eso podría estar en el permafrost”, explica Claverie a CNN. «Vemos rastros de muchos, muchos, muchos otros virus. Sabemos que están allí. No sabemos con seguridad si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que si Los virus de la ameba todavía están vivos y no hay ninguna razón por la que otros virus no puedan sobrevivir. capaz de infectar a sus anfitriones.

Exhumación del cadáver del virus de la viruela.

Ya se han identificado rastros de virus y bacterias que pueden infectar a los humanos en el permafrost. En un fragmento de pulmón tomado del cuerpo de una mujer, exhumado en 1997 del permafrost en un pueblo en la Península Seward de Alaska, material genómico de La cepa de influenza responsable de la pandemia de 1918. En 2012, los científicos confirmaron la existencia de los restos momificados de 300 años de antigüedad de una mujer enterrada en Siberia. Efectos del virus que causa la viruela.

Riesgos del calentamiento global

¿Existen riesgos reales asociados con el derretimiento del permafrost? Los científicos no saben cuánto tiempo pueden permanecer efectivos los virus «congelados» una vez expuestos a las condiciones actuales. La probabilidad de que el virus encuentre un huésped adecuado no se puede establecer con certeza. No todos los virus son patógenos que pueden causar enfermedades: algunos son benignos o incluso beneficiosos para sus huéspedes. Sin embargo, Clavery señala: «Los riesgos aumentarán en el contexto del calentamiento global El deshielo del permafrost continuará acelerándose y más personas vivirán en el Ártico como resultado de iniciativas industriales”.