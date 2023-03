El alumno pierde los estribos y es censurado por la producción.

A mediados de ayer, miércoles 8 de marzo, un anuncio amigos Se emitieron varias preguntas para personalizar las últimas camisetas de cara a la próxima noche. detrás camarilla quien actúa frente a Arisa y también recibe consejos y críticas de ella NDG El protagonista estaba en un enfrentamiento con Rudy Zerbi.

Después de la presentación frente al profesor NDG Fue a su casa y se enfrentó a sí mismo con sus camaradas, y también se entregó a los diversos términos que buscaba. La producción pasó a la censura:

“No, muchachos, no salió bien, pero ese repollo. Me hizo cantar Suavemente y Papaoutai a la mitad, pero fue raro. Hizo una cara rara, pintó caras, pero le queda bien, pero estoy lo siento por esa expresión.» Mal. Incluso se llevó las manos a la cara. Lo siento un poco cuando realmente hace que este inca se enfrente a un ******. ¿Qué hice mal cuando miro a este inca ** ***? ¿Por qué tenía una forma tan gruñona que me molestó porque yo estaba allí? Enojado, no sé qué. No le gusto y eso está bien».