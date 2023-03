Pogba no es convocado por motivos disciplinarios: la Juventus se salta el Friburgo

Turín – Pablo Pogba no participará en Juventus – Friburgoprimera parada en Octavos de final de la Liga Europea. Esta vez, sin embargo, no fue su estado físico lo que le costó la convocatoria, sino el retraso en su retirada previa al partido. Pogba no aparece en la lista de jugadores que se enfrentarán esta noche a los alemanes: no hay otra explicación que la ausencia del número 10 en la Juventus. Segunda sanción a un jugador de la Juventus tras la multa que le impuso moises kean Por ser expulsado a los 40 segundos ante la Roma el domingo.

La Juventus y los problemas disciplinarios en una temporada agitada

En el inicio de la temporada, las lesiones marcaron el camino de los bianconeri. La semana pasada, cuando la situación parecía haber vuelto a la calma, primero Kane y luego Pogba se interesaron por revolver las cosas. «Como tenemos tres meses y muchos partidos, necesitamos a todos, independientemente de los errores», explicó. Massimiliano Allegri En la rueda de prensa -. Errores que todos cometemos, él (Ken, Sr. Dr.) Haz eso, empuja y saldrá más maduro». Hoy le tocó a Pogba cometer el error mencionado por el técnico, es decir, romper las reglas del grupo, un desliz que no le permitirá llevarse esta noche. y alargar la pausa que hace que uno suba la nariz: después de que respaldara al futbolista durante el período de lesión, aceptando a regañadientes las decisiones del jugador francés sobre su curso de tratamiento, ahora todo parecía haber quedado atrás. Lo peor: Allegri lo perdonaría por tantas veces lo hizo con Kane pero no se puede negar que el nuevo Pogba sigue siendo un pariente lejano de aquel que enamoró a los hinchas de la Juventus dentro y fuera del campo.