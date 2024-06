“Un diagnóstico médico incorrecto me provocó graves problemas físicos y psicológicos”.

Durante dos años estuvo ingresada en un hospital de día cada mes durante una semana, y fue en el hospital donde empezó a tener sus primeras dudas. “Me di cuenta de que las personas que estaban internadas conmigo no tenían los mismos síntomas que yo – continuó en su relato – entonces decidí investigar y acudir a Clínica Mayo , un hospital de gran importancia en el extranjero. Después de unos 15 días de hospitalización, recibí un nuevo diagnóstico. Afortunadamente, este nuevo diagnóstico descartó una enfermedad autoinmune”. En ese momento, Munya no tenía ganas de denunciar a los médicos que le habían dado un diagnóstico equivocado “a pesar de que me habían causado graves problemas físicos y psicológicos debido a dos años de tratamiento con cortisona”. Lo dejó claro -. Pero hoy, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, me gustaría apoyar a todos los afectados por esta enfermedad y fomentar la investigación científica para encontrar nuevos tratamientos y una cura definitiva. «Decidí compartir esta experiencia tan dolorosa con ustedes porque espero que ayude a personas que puedan encontrarse en la misma situación».

Esta experiencia me ha dejado particularmente sensible y me gustaría que hubiera un mayor compromiso de todos para apoyar con donaciones para la investigación de esta enfermedad. Es una enfermedad devastadora y sólo quienes la padecen conocen su significado. Espero que mi testimonio. Será de utilidad", concluyó Manoya, cuyo post recibió el premio más de 20 mil me gusta y cientos de comentarios positivos.