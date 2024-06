Roland Garros: Italia sonríe y Djokovic se clasifica para cuartos de final – Noticias

Roland Garros ofrece un sinfín de emociones.

Al igual que en el partido entre Novak Djokovic y Francisco Cerundolo, que el serbio ganó tras una auténtica maratón, las molestias en la rodilla parecieron influir en el resultado del partido (derrotar al serbio habría permitido a Sinner convertirse en número 1 del mundo a partir de Lunes). Luego) Luego remontaron y ganaron el quinto set después de casi 5 horas de juego con un marcador de 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3. Lo que llevó al serbio a cuartos de final.

Djokovic parecía tenso y físicamente aburrido, a un paso del abismo, pero en el momento crucial, Cerundolo no tuvo la compostura para cerrar el partido y darle al propio Djokovic su 59º cuarto de final de Grand Slam.

Djokovic no sabe si podrá jugar los cuartos de final el miércoles debido a una lesión en la rodilla Su pie derecho sufrió en el segundo set del partido de octavos de final contra Cerundolo. “En el tercer juego del segundo set me resbalé y me afectó la rodilla – palabras del serbio – No sé qué pasará mañana o pasado, eso espero. Djokovic añadió luego que pudo terminar el partido gracias a los antiinflamatorios.

«Tengo suficiente combustible para hacer 15 series más. Estoy listo para cualquier cosa. El problema de la rodilla es otro problema. Mañana, cuando las drogas desaparezcan, veremos qué pasa. Espero que no sea nada». Djokovic dijo en rueda de prensa: “No sé si jugaré los cuartos de final, ya veremos”. Si el serbio deja vacantes los cuartos de final, Jannik Sinner se convertirá en el número 1 del ranking ATP.







Italia sonríe y espera el regreso de la tirolesa del sur al campo mañana en busca de la semifinal contra el búlgaro Dimitrov, y Yasmine Paolo gana sus primeros cuartos de final en uno de los cuatro grandes torneos. Paolini se encuentra entre los ocho mejores jugadores de Roland Garros en las canchas de arcilla roja francesa. Es la decimoséptima tenista italiana que alcanza el cuarto puesto en un gran torneo y la novena que lo consigue en París. La joven de 28 años de Bagni De Luca, número 15 del ranking, remontó para vencer a la rusa Elena Avanesyan, número 70 del ranking, por 4-6, 6-0, 6-1, en poco menos de dos horas. De jugar. No fue un gran partido como lo demuestra el hecho de que ambos cometieron más errores no forzados en el acta que tiros ganadores: 45 por 29 de Paolini y 34 por 9 de Avanesyan.

ANSA ANSA Roland Garros: Yasmine Paolini se clasifica para cuartos de final – Noticias – Ansa.it La italiana remontó para derrotar al ruso Avanesyan y se enfrentará a la kazaja Rybakina (ANSA)

Pero era importante ganar y el italiano lo consiguió. “Fue un partido muy difícil pero al final creo que hice un buen trabajo”, afirmó Paolini, que está haciendo una temporada importante: “Ahora creo más en mí mismo, ganar algunos partidos el año pasado me ayudó mucho”. He tomado las medidas necesarias para poder jugar a este nivel. Ahora en cuartos de final Paolini se encontrará con Elena Rybakina. La kazaja, cuarta del ranking y cabeza de serie, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina en octavos de final, por 6-4, 6-3, en una hora y nueve minutos de juego. También avanzó la bielorrusa Aryna Sabalenka (que hasta el momento no ha perdido un set), y no dio ninguna posibilidad a la estadounidense Emma Navarro, superándola por 6-2 y 6-3.

Después de Jannik Sinner y Jasmine Paolini en individuales, Simone Bolelli y Andrea Vavassori también celebran la clasificación en dobles masculino. La pareja italiana, que este año también podría aspirar a protagonizar los Juegos Olímpicos de París y las Nitto ATP Finals de Turín, vencieron a los australianos Max Purcell y Jordan Thompson por 6-3, 6-4. Se enfrentarán a los cabezas de serie No. 3 Rajeev Ram y Joe Salisbury por un lugar en las semifinales.

ANSA ANSA Roland Garros: Bolelli-Vavasori en cuartos de final de dobles – Tenis – Ansa.it Simone Bolelli y Andrea Vavassori avanzan a los cuartos de final en dobles masculino en Roland Garros. El dúo italiano derrotó a los australianos Max Purcell y Jordan Thompson por 6-3, 6-4. (manejar)

El jugador de Roland Garros, Daniil Medvedev, celebró la derrota ante el australiano Alex de Miñaur, que derrotó al ruso por 4-6, 6-2, 6-1, 6-3. Una remontada favorecida por el ascenso y caída de Medvedev que, tras ganar el primer set, se quejó primero de molestias en el pie derecho (fue necesario un tiempo médico) y luego de un problema abdominal. De Miñaur aprovechó las dificultades del ruso y ganó por primera vez en su carrera a un jugador top 5 en un Grand Slam.

ANSA ANSA Roland Garros: Medvedev cae en octavos de final – Tenis – Ansa.it De Miñaur gana en cuatro sets y se clasifica para cuartos de final (ANSA)

Djokovic: «No sé cómo lo hice gracias a la multitud»



«Tengo que agradecerles nuevamente, mi victoria es su victoria. Me brindaron mucho apoyo»: Novak Djokovic se dirige al público en el Centro de Roland Garros tras derrotar a Francisco Cerundolo al final de un partido complejo y ganar gracias a otro gran Actuación del serbio.

«Probablemente estuve a tres o cuatro puntos de perder este partido. Felicitaciones a Francisco por jugar con gran calidad. No sé cómo lograste ganar. La única explicación que tengo eres tú», añadió.

Reproducción © Copyright ANSA