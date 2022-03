Ucrania, Biden: Histórica votación de la ONU muestra el aislamiento de Putin

(ANSA) – Washington, 2 de marzo – «Felicito a los estados miembros de las Naciones Unidas por convocar esta sesión histórica. La votación expone el aislamiento de Putin». Así lo afirmó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una declaración sobre la resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de la ONU, que condenó abrumadoramente la invasión de Rusia a Ucrania.



Biden dijo: «El mundo, como dijo Biden, rechaza las mentiras de Rusia. Moscú es responsable de las devastadoras violaciones de los derechos humanos y de la crisis humanitaria internacional en Ucrania. No hay lugar para excusas o malentendidos. La culpa es de Rusia. Por primera vez Una vez. En 40 años, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas convocó una sesión especial de emergencia de la Asamblea General como parte del mecanismo de la Unión por la Paz en respuesta a la guerra injustificada, injustificada e irrazonable de Rusia contra Ucrania”, señala Biden en el comunicado de prensa. «Esta medida extraordinaria de las Naciones Unidas demuestra la indignación mundial por el horrible ataque ruso contra un país vecino soberano y destaca una unidad mundial sin precedentes».



“La gran mayoría de los países del mundo condenan la guerra de Putin. La abrumadora mayoría de los países entiende que Putin está atacando no solo a Ucrania, sino a los cimientos de la paz y la seguridad mundiales y todo lo que representan las Naciones Unidas”, afirma el presidente de los Estados Unidos. estados “Y la gran mayoría del mundo entiende que si no resistimos a la Rusia de Putin, solo conducirá a más caos y agresión en el mundo”.



“Rusia permaneció aislada, con el apoyo de solo cuatro estados brutales y autoritarios”, dice Biden. (encargarse de).