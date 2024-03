Tu quoque Rampini se sube a la ola antieléctrica

Tu quoque Rampini para subirse a la ola antieléctrica. Después de otro ataque de Corrado Formelli, aquí está el editorialista mensajero (y presentador de televisión en La 7), nos cuenta Luca. Eléctrico Él responde. Para sus correos electrónicos: [email protected]

Tu quoque Rampini, a favor del Toyota Hybrid

«Quinto me gustaria comentarlo Este oeste', federico rampini Explica la paradoja del coche eléctrico que ha suscitado críticas últimamente Los ambientalistas son más extremos. Sin embargo, detrás de las limitaciones ya conocidas de los coches eléctricos (altos costes, autonomía insuficiente, red de carga) se esconden riesgos al monopolio chino. Incluso muchos automovilistas menos acostumbrados a ideologías y más realistas se han distanciado de los coches eléctricos. Prevalece la solución intermedia híbrido, con Toyota está a la cabeza«. Todo está impulsado por las manifestaciones contra la Gigafábrica alemana. tesla Por un grupo de científicos ambientales. Rampini ve esta protesta como una manifestación contra el coche eléctrico. Mientras los ambientalistas se quejan del daño causado Edificio de fábrica Causas en esa zona. Incluyendo la tala de hectáreas de bosque (se prevén ampliaciones y talas adicionales). Los ecologistas se oponen de forma independiente a los daños causados ​​por la planta. ¿Qué produce? Podría ser una conserva de carne o un sitio donde se fabrican coches de combustión«.

Se levantan los habituales clichés contra los eléctricos y se elogian los híbridos

«Pero en cualquier caso, Rampini cree que existe una gran voluntad de vincular la protesta a los coches eléctricos en general. Luego la carta se sazona con un Acumulación de clichés Ya ha sido retirado por el problema medioambiental de producir las baterías necesarias para extraer litio, cobalto, etc. Con la acusación añadida de que los coches eléctricos son contaminantes uso de plástico. Como si usar plástico fuera su especialidad. Rampini no habría podido terminar bien sin él Alabado sea Toyota Y terquedad en el uso. Carros híbridos. Ahora bien, Toyota obviamente tiene una ventaja en ventas en este momento, pero incluso una persona ciega puede ver que la tecnología híbrida es una de ellas. Tecnología de transformación. Así que Toyota gana hoy, pero sólo si no se despierta para producir coches eléctricos de forma más eficiente de lo que sabe hacerlo ahora. Él perderá la guerra. En un artículo sobre Un hecho cotidiano Dice que un coche eléctrico es «Un arma apuntando al corazón de los petroleros«, dispuestos a hacer cualquier cosa para influir en la opinión pública. También revelará al hombre del saco de China como un monopolista de materias primas y tecnología. También están empezando a influir ¿mensajero?«. Luca Sellari

Tu quoque Rampini, barajando las cartas…

Respuesta. Ahora mismo, el tiroteo anti-eléctrico está arrasando en los ratings y estas marcas parecen subirse a la ola sin ningún escrúpulo. Incluso a costa de la ambigüedad de lo que sucede en la historia. Fábrica de Tesla en Gruenheide. No se discute qué se produce, sino si se puede o no ampliar la planta en una zona con determinadas características ambientales. Cualquiera que conozca Alemania sabe que están allí. Regiones enteras han sido brutalizadas por fábricas gigantes Es un poco sorprendente ver lo que está pasando con Tesla. Pero esto no significa que el medio ambiente deba volver a ser tratado brutalmente, y si la amplificación va en esa dirección, Debes parar o Al menos limitado. Es de esperar que el mismo trato se reserve para los productores alemanes. Como paraToyota híbridoEn la actualidad existen innumerables investigaciones independientes que demuestran que existe electricidad durante todo su ciclo de vida, incluida la producción. Más sostenible. Pero él finge no saberlo. Y algunas personas realmente no lo saben, porque hay personas que son buenas en eso. Baraja las cartas.