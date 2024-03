Annalisa, cómo la encontraron: 'literalmente rota' | Los dos hombres ni siquiera se dieron cuenta.

Annalisa quedó «literalmente aplastada» entre dos hombres. No notaron nada.

Muchos de sus fans no sólo están muy preocupados, sino también preocupados. indignado. ¿Cómo podría ser que estos dos no se dieran cuenta? Aplastalo? Quizás estén demasiado centrados en sí mismos y en lo que ven. La verdad es que la situación ahora es bonita y clara. No querrás pasarlo por alto en absoluto..

Por su parte, ella no dijo nada. Como una verdadera dama Cualquiera fingió saber lo que no había sucedido. No perdió su derecho La proverbial confianza en uno mismo Incluso si fuera correcto y natural, sería así. Fue muy malo Por lo que pasó y lo que sufrió. Especialmente porque esto sucedió en Lugar público.

Había mucha gente y ellos también estaban allí. Hermosos televisores y fotógrafos presentes.. ¿Será posible que nadie haya querido señalar a estos dos señores que no se estaban comportando correctamente? verdaderos caballeros? Lo cierto es que algunas de las tomas y pantallas resaltaron cierto sufrimiento que lo grabó en el corazón.Artista fenomenal de Liguria.

Annalisa está «literalmente aplastada» entre los dos hombres

ella es considerada una verdadera estrella Hoy en día es una de las cantantes italianas con mayores ventas y se sitúa rápidamente en las zonas más importantes de las listas con Sus individualidades, Donde permanece mucho tiempo, ha quedado atrapado de alguna manera. lugar estrecho Y muy desagradable.

Ella es quien una vez más estuvo cerca de ganar en el prestigioso escenario. Teatro Aristonque lo conoce muy bien, entre otras cosas, y que ahora puede ver su pieza en San Remo, y estamos claramente hablando de ello. atentamenteSí de hecho Gran frase. Sí, ella, la legendaria Annalisa, era Literalmente aplastado Entre dos hombres.

En el programa, ella está en el medio entre la modelo y la bella Morrone.

Básicamente durante el desfile de moda en Semana de la Moda Milano, la persona expresamente designada para versaceMe senté en la primera fila. Es desafortunado que las dos estrellasLos que estaban sentados a su lado, exactamente uno a su derecha y otro a su izquierda, no se dieron cuenta, manteniendo las piernas abiertas mientras estaban sentados. Le dieron muy poco espacio a la altura de los asientos..

Hablemos del modelo mundialmente famoso. alton mason26 años, y gran amiga de la increíble chica. Naomi Campbelly la bella Michele Morrone, los sueños prohibidos de muchas mujeres, en la que recientemente la admiramos como invitada Tienes un nuevo correo. La verdad es Consíguelo revelado a Fiorello Que el actor en realidad estaba siendo muy amable con ella al brindarle algo de espacio.