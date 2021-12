Tres Boeings para salvar a Japón de la crisis de la papa

Tres aviones de la compañía estadounidense Flexport cargados con papas fritas se están preparando para salvar a McDonald’s en Japón de la escasez de papas fritas causada por la crisis de la cadena de suministro global causada por la pandemia de Covid. No solo eso, el puerto de Vancouver desde donde partieron los barcos con destino a Asia se vio afectado por lluvias e inundaciones a mediados de diciembre y todos los envíos se detuvieron. En los últimos días, la escasez de materias primas ha llevado a todos los restaurantes de comida rápida del país a racionar las patatas fritas, como se las llama en Estados Unidos, y servir solo porciones pequeñas. Las imágenes que circularon en las redes sociales el 21 de diciembre mostraban largas filas fuera de McDonald’s en Tokio para agarrar las pocas porciones medianas y grandes restantes.

El CEO de la compañía, Ryan Petersen, anunció en un tweet, sin dar detalles del costo de la operación. Cuando Bloomberg McDonald’s le preguntó, no confirmó ni negó el acuerdo con Flexport, pero sí confirmó que las ventas de todas las formas de papas fritas se reanudarían el 31 de diciembre. La escasez de patatas fritas no solo ha afectado a Japón. En Nueva York, el famoso restaurante JJ Burger

Melon dijo la semana pasada en una publicación de Instagram que bloquearía las ventas de papas fritas debido a problemas con la cadena de suministro.