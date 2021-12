Gran Bretaña, uno de los países más ricos del mundo, ha secuestrado a Venezuela, que está sumida en una crisis económica. 31 toneladas de oro, depositadas en el Banco de Inglaterra, Por valor de casi 2 mil millones de euros.

El hecho ya muy grave es aún más confuso si consideramos las razones dadas por el gobierno británico para este robo.

Con la reciente sentencia, el Tribunal Supremo Británico “Se decidió que el reconocimiento de jefes de estado y jefes de estado sería responsabilidad exclusiva del gobierno británico. [il leader dell’opposizione Juan] Guaidó como presidente de la Constitución Provisional de Venezuela.

En otras palabras Los británicos conservaron el derecho a decidir qué jefes de estado reconocer Y no se basan en un juicio indudable, por eso han decidido dar respuesta a la solicitud del presidente venezolano. Recuperar sus preciosas reservas de oro, En un momento en que el pueblo de Venezuela tiene una gran necesidad de apoyo.

De hecho, el ejecutivo de Su Majestad, Nicolás Maduro, no reconoce al presidente de Venezuela, sino que apoya al presidente interino Juan Quito. Presentado en las elecciones. Gran Bretaña abusa del referéndum en Venezuela y lo niega Aunque la mayoría de los países del mundo (incluida Italia) consideran regular la elección de Maduro Y encabezada por el poderoso Centro Carter Por un ex presidente de EE. UU. Dijo que «el proceso electoral de Venezuela es reconocido como transparente y efectivo», y Jimmy Carter llegó a calificarlo como «el mejor del mundo».

Pero quien se autoproclama Presidente Guaidò ¿Por qué Estados Unidos y sus aliados lo apoyan?

Juan Quito, nacido en 1983 El hombre más cercano a los estadounidensesதி; Después de la graduación En 2007 se fue a los Estados Unidos para estudiar ingeniería en la Universidad Católica de Andrés Fellow, Universidad George Washington. El autodenominado líder de Venezuela fue, por lo tanto, capacitado Una importante universidad privada de Estados Unidos, los rivales de Venezuela Y los que repetidamente han hecho intentos de golpe contra el gobierno venezolano, que fueron debidamente electos pero que no obedecieron a Washington.

Al regresar a casa en 2009, fue uno de los miembros fundadores del Partido Voluntad Popular y Primero Chávez y luego el enemigo más fuerte de Maduro Y en 2010 fue elegido vicepresidente.

En 2019 fue designado Portavoz del Parlamento venezolano, aunque fue destituido por la Corte Suprema y reemplazado por la Asamblea Nacional Constituyente. En 2019, durante una manifestación contra el gobierno, Guaidó se designó a sí mismo presidente pro-presidencial, apelando al artículo 233 de la constitución de Venezuela, que establece que el titular de la legislatura nacional es elegible para servir como presidente interino durante una vacante.

Incluso si Venezuela no quiere un presidente para Estados Unidos y sus esclavos, el hecho de que Venezuela esté eligiendo un presidente constantemente no significa que no haya un vacío de poder para Gran Bretaña. Su líder Guaidò, punto final, Dado que Maduro no reconoce el oro venezolano, lo mantienen firmemente en el Banco de Inglaterra.

Gran Bretaña no solo debería tener el oro de Venezuela, sino que el asunto venezolano debería sonar como una campana de advertencia. Más Parte de italia, 141 toneladas, casi 5 veces el valor de Venezuela, casi 10 mil millonesY la Corte Suprema de Londres dictaminó que un gobierno italiano podía poseer oro si Londres no lo reconocía.

Pero las noticias preocupantes sobre nuestro oro no terminan ahí: las reservas de oro italianas son las más grandes del mundo, con 2.452 toneladas de monedas y lingotes de oro, pero de estas Menos de la mitad se encuentran en Italia.

Resto de oro italiano, Gran Bretaña, Suiza y, Después de todo, Estados Unidos tiene alrededor de 1,000 toneladas de oro., Una cantidad similar a salir de casa.

Por si fuera poco, la propiedad de este oro no es tan clara como parece, pero nadie ha planteado el tema y la opinión pública nacional Completa oscuridad Ésta es la cuestión de interés nacional más importante.

La pregunta debe ser planteada por el Gobierno Popular italiano. Recuperar nuestro oro en lo más alto de la agenda de objetivos estratégicos Pero los gobiernos que tenemos en la actualidad están más inclinados a ceder activos italianos a potencias extranjeras que a proteger la riqueza nacional.

Arnoldo Vittangeli