Laura Freddy en GF VIP en lugar de SONIA BRUGANELLI / «¿Revenge? ¡No!» Esta es la verdad

elige ser Laura Freddy como columnista en Gran Hermano VIP 2021 apostar en lugar de Sonia Bruganelli ¿Es una venganza para Alfonso Signorini después de discutir las últimas semanas? Las partes interesadas respondieron directamente a los rumores. La exnovia de Non è la Rai, entre las historias de su perfil de Instagram, publicó una foto de un artículo dedicado al tema y escribió un pie de foto explicando la situación. “Hermano mayor, Sonia Bruganelli reemplazada por predecesora de Bonolis: Revenge of Signorini”, es el aliento del artículo compartido por Freddy. «Pero si decidimos juntos», comentó Laura, ella negó competir con Bruganelli. La historia de Laura Freddi también fue compartida por Sonia Bruganelli en su perfil de Instagram (actualizado por Stella Dibenedetto).

Laura Freddy es columnista del episodio Big Brother Vip 2021

En el episodio en vivo del 3 de enero de 2022 Sonia Bruganelli No estará presente como comentarista durante la transmisión en vivo. Gran Hermano VIP 2021. Su ausencia no es un problema para el locutor Alfonso Signorini, que lleva un tiempo con él. fuerte discusión durante el show en vivo. La columnista no podrá estar en el estudio solo porque estará ocupada con su familia durante el Año Nuevo.

Para reemplazar Sonia Bruganelli durante un bucle Gran Hermano VIP 2021 El 3 de enero será Laura FreddyExnovia de Bonolis, aquí está la venganza Alfonso Signorini Servirá a mujeres geniales. Durante el episodio del 3 de enero dentro de una casa. Gran Hermano VIP 2021 Pueden ocurrir muchas fluctuaciones: además de una gran entrada con mi mano también puedo entrar a la casa Delia Duran. La noticia aún está a la espera de ser confirmada aunque de momento la mujer estará aislada para tener acceso al reality.

Sonia Bruganelli ha sido sustituida por Paolo Bonolis

¿Quién sabe cómo reaccionó? Sonia Bruganelli En la noticia de su reemplazo con Laura Freddy y si regresa intentará vengarse de él. Alfonso Signorini O fingirá que no pasó nada. Laura Freddy y Paulo Bonolis Tuvieron una larga historia importante entre 1990 y 1995 durante la producción de No es mi opinion.

La relación entre Laura Freddy y Paulo Bonolis No terminó por amor, como la mujer ha dicho en repetidas ocasiones en relación con la conclusión del amor con el director de la orquesta. Quien sabe si Sonia Bruganelli Darás la bienvenida a este poderoso intercambio de emociones con Bonolis o responderás a las provocaciones Alfonso Signorini.

