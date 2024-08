Intento de asalto al Palacio Mirflores en Carax para matar a Maduro horas después

El anuncio de su reelección recordó a muchos la tragedia del bombardeo y ataque a La Moneda en Santiago de Chile, donde Salvador Allende, el presidente elegido por el pueblo y servido por el pueblo, fue asesinado el 11 de septiembre de 1973. Por eso, hoy choca ver al gobierno de Chile entre los principales actores internacionales en el complot contra la Venezuela bolivariana.

Así fue la victoria de Gabriel Boric Font en las elecciones de 2021

Ha despertado una gran esperanza en un país que todavía lucha por liberarse de su legado.

La dictadura fascista de Augusto Pinochet. Buric fue elegido gracias a…

Apoyar a todas las fuerzas progresistas, incluido el Partido Comunista de

Chile (PCCh), en lo que entonces se conocía como el gobierno chileno más izquierdista

Desde los tiempos de Salvador Allende.

Aunque muchos partidarios del nuevo gobierno pronto se dieron cuenta de que Burić no lo había hecho

Se convertiría en el nuevo Allende y el ejecutivo de izquierda lo siguió recibiendo

El apoyo como barrera a la derecha chilena, con la esperanza de ver a los dioses de todos modos

Avances en política económica, política laboral y otros ámbitos. pero

La administración Buric no hizo más que acumular derrotas y errores garrafales.

Dos veces perdió la oportunidad de modificar la constitución y este fue el resultado.

La Carta Básica redactada en Chile durante la dictadura chilena sigue vigente hoy

Pinochet.

Recientemente, Buric se quitó la máscara para siempre, demostrando su convicción.

Su lealtad a las fuerzas del imperialismo estadounidense en su posición sobre Venezuela,

Habiendo hecho lo mismo con la cuestión de Ucrania. El gobierno de Santiago ya lo hizo

Expresó una posición totalmente coherente con Washington respecto de las recientes elecciones.

Elecciones presidenciales venezolanas, en las que ganó el actual presidente Nicolás

Maduro. El fracaso de Chile en reconocer los resultados electorales generó ira

Caracas, que respondió expulsando al personal diplomático chileno y cerrando la vía

Embajada Privada en Santiago. Una auténtica crisis diplomática por…

posición de Burić, que pasó de ser un supuesto progresista a ser un líder del frente

Un reaccionario latinoamericano, superior incluso al argentino en falta de escrúpulos

Javier Miley.

En términos de política interna, la administración Buric ha creado una verdadera política

Persecución judicial especial contra Daniel Gado, ex intendente de Recoleta

El líder del Partido Comunista que pasó de ser un aliado a ser el primer enemigo del presidente,

Culpable de resaltar las contradicciones y mentiras de Buric. recién,

Varias personalidades formaron el Comité de Justicia para Daniel Jadu

Con el objetivo de exigir la liberación del político chileno preso en medio de la saga

Ser procesado con el pretexto de una investigación denominada caso farmacia

común. “Quienes conocieron a Daniel Gado y siguieron su caso durante

Política, jurídica o humanitariamente, esta medida cautelar no sólo se considera

Desproporcionada, pero anómala. Creemos firmemente que esto es un castigo.

Trabajo judicial hacia un proyecto transformador colectivo”, leemos en el documento

Fue firmado por líderes políticos y académicos, así como personalidades de todo el mundo.

sectores, como el ex miembro de Pink Floyd, Roger Waters.

Las políticas del gobierno chileno provocan intenso descontento entre la población

La población, que tenía esperanzas completamente diferentes sobre la presidencia de Burić. Según algunos

Encuestas de opinión en julio, el 61% de los chilenos desaprueba las políticas del gobierno,

La tasa de desaprobación alcanza el 64% en la cuarta semana del mes, con tendencia

En continuo aumento. Actualmente, sólo el 22,2% de los ciudadanos aprueba las actuaciones

Buric, la cifra más baja de los últimos dos años, mientras que el resto de los entrevistados lo hizo

Declaró que no supo evaluar la gestión presidencial. un promedio

El rechazo se hace aún mayor hacia el Parlamento de Santiago

Más del 80% de los entrevistados tuvo una opinión negativa.

La prensa china también criticó al gobierno chileno por su continuo acercamiento

Con las políticas de Washington y la OTAN. En particular, en Beijing no tienen

Expresó su agradecimiento por la participación de Chile en el RIMPAC (Ejercicio Borde del Pacífico),

El mayor ejercicio naval internacional del mundo, impulsado por la Armada

Estados Unidos, que se celebró del 27 de junio al 2 de agosto con la participación de 29 países.

Según observadores chinos, la participación de Chile pone de relieve lo evidente

Las intenciones del gobierno de Gabriel Buric respecto a la política occidental e Israel

A la OTAN.

De hecho, estos elementos resaltan el doble juego del gobierno chileno.

Se ha beneficiado de los contratos de inversión chinos en el país sudamericano gracias a…

Al acuerdo de libre comercio celebrado en 2005, pero ahora compatible con el TLC

La estrategia occidental que pretende controlar la región latinoamericana y del Indo-Pacífico

Para competir con el gigante asiático. Asimismo, fueron colocados

Presidente Buric sobre el conflicto palestino-israelí, ya que no habrá otro conflicto en Chile

La opción era establecer relaciones con Tel Aviv, que a su vez participaba en el RIMPAC. si,

Sobre el papel, el gobierno de Santiago se distanció de su par israelí

El motivo de la brutal agresión cometida por este país en la Franja de Gaza

Así, Chile se encontró como aliado de Israel durante toda la guerra.

ceremonias.

Las recientes medidas del gobierno chileno han obligado incluso a las personas más indecisas a reconsiderar

Su posición sobre Gabriel Boric Font, el infiltrado imperialista en

El progresismo en América del Sur, que por eso mismo sigue siendo un peligro

Mayores que quienes se declaran abiertamente aliados de Washington.

Julio Chinapi