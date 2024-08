Organización Mundial de la Salud, Emergencia internacional por la viruela simica – Medicina

La viruela, también conocida como viruela simica, vuelve a ser una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII). Así lo anunció el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al concluir una larga reunión del comité de emergencia convocado para analizar los riesgos asociados a la epidemia que comenzó en los últimos meses de la República Democrática. del Congo.

ANSA ANSA Síntomas, tratamientos y vacunas de la viruela del simio – Medicina – Ansa.it Incubación de 7 a 17 días, múltiples. 14 mil casos en 2024 (ANSA)

«Hoy, el Comité de Emergencia se reunió y me informó que la situación constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado este consejo», dijo Tedros. Ya ayer, los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades declararon el estado de emergencia a escala continental.

Tedros explicó que la ansiedad está relacionada con al menos dos factores. En primer lugar, la magnitud de la epidemia, que registró más de 14.000 casos y 524 muertes sólo en la República Democrática del Congo en el primer semestre del año, y que ya supera las cifras de todo el año 2023.

A esto se suma el descubrimiento y rápida difusión de una nueva rama biológica [ceppo, n.d.r..] Tedros dijo que la viruela en el este de la República Democrática del Congo, su descubrimiento en países vecinos que no habían informado previamente sobre la enfermedad y el riesgo de que se propague a África y más allá.

Durante el mes pasado, se notificaron casi 90 infecciones debidas a la cepa 1b del virus variólico en cuatro países vecinos que no habían notificado previamente la enfermedad: Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda.

De fondo, hay diversos brotes por otras cepas en África y fuera del continente, de ahí la decisión de declarar el estado de emergencia, que es “el nivel de alerta más alto según la legislación sanitaria internacional”, como dijo Tedros. Anteriormente, solo se había informado que había sido infectado con gripe porcina en 2009, polio (2014), Ébola (en 2013 y luego nuevamente en 2019), Zika (2016), Covid (2020) y un brote anterior de viruela en 2022. .

Mientras tanto, la respuesta a la pandemia ya ha comenzado. La Organización Mundial de la Salud anunció que ha desarrollado un plan de respuesta que requiere una inversión inicial de 15 millones de dólares. La Organización Mundial de la Salud ya ha asignado 1,45 millones de dólares y en los próximos días se asignarán otros recursos; También se espera la contribución de otros donantes.

Europa fue la primera en actuar. La Autoridad Europea de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias HERA (Autoridad de Preparación y Respuesta a Emergencias Sanitarias) anunció ayer que había comprado 175.000 dosis de la vacuna contra la viruela para donarlas a países africanos.

Otras 40.000 dosis serán donadas por el fabricante bávaro nórdico. Las vacunas serán distribuidas por los CDC de África y Hera donará 3,5 millones de euros a principios del otoño para impulsar la capacidad de pruebas y secuenciación en la región. En cuanto a las vacunas, el problema en estos momentos parece ser si los países más afectados por la pandemia tendrán acceso a ellas. Unas 500.000 dosis de la vacuna MVA-BN MPOX, producida por Bavarian Nordic, ya podrían estar disponibles en el fabricante y otros 2,4 millones podrían producirse antes de fin de año, dijo Tim Nguyen, jefe de la Unidad de Preparación para Eventos de Alto Impacto de la OMS. . “En 2025, se podrían producir otros 10 millones de dosis”, añadió Nguyen. A estas dosis podemos sumarles “que varios países ya han asignado y pueden donar si otros países las necesitan”.

En cuanto a la segunda vacuna, LC-16, un producto “que no ha sido comercializado pero que actualmente se está produciendo por encargo del gobierno de Japón”, Nguyen explicó que en la pandemia anterior “Japón fue muy generoso y donó vacunas a los países”. que necesitamos. «Estamos trabajando para facilitar la donación de reservas de LC-16», añadió Nguyen.

Reproducción © Copyright ANSA