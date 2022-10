Tottenham-Sporting, Comte furioso: «Esta vez el Var ha hecho daño, el club debe hacerse oír»

VAR

–

Acto seguido, el técnico del Tottenham pasó el gol al VAR. «No sé por qué, pero este año no tenemos tanta suerte con el VAR, ni en la Premier ni en la Champions -esa es la explosión de Conte-. Creo que el Var hizo daño esta vez. Quiero ver si Fue una decisión así, anular un gol decisivo en el minuto 95, se puede tomar contra un gran equipo, en un gran estadio, en un partido importante, quiero ver si Farr fue valiente para tomar esa decisión. Estoy enojado: no veo sinceridad en una situación así y cuando no lo veo me enojo».