El próximo invierno, como en 2021/2022, teme consecuencias nefastas para Italia; Lo que sabemos ahora »ILMETEO.it

Clima: el próximo invierno como en 2021/2022, Italia teme consecuencias nefastas; Qué sabemos ahora

Primeras ofertas para el próximo inviernoEl primer cheque real de .invierno En Italia lamentablemente las noticias no son las mejores.

en efecto, yo Preocupaciones en el frente climáticoO que una temporada similar a la temporada 2021/2022 que se caracterice por ello muy poca lluviaprácticamente no hay nieve y las temperaturas siempre están por encima de la media.

Si esto realmente sucedió, esta vez Arqueología puede ser severo Porque venimos de meses de fuerte sequía, especialmente en algunas zonas de nuestro país.

La culpa se atribuye a un fenómeno climático particular: nina.

La Organización Meteorológica Mundial confirma esta predicción. Según modelos y expertos, de hecho, el fenómeno de La Niña, que comenzó hace dos años, en septiembre de 2020, tiene un 70% de posibilidades de prolongarse al menos hasta la primera parte del invierno, para desaparecer entre enero y principios de este. primavera del norte de 2023.

Para entender de qué se trata, tenemos que volver la vista a miles de kilómetros de Italia, en medio del Océano Pacífico.

La Niña es un fenómeno formado por el enfriamiento de la temperatura del agua superficial de los océanos central y oriental. Lo que muchas veces afecta el clima de todo el planeta, con repercusiones también en Europa e Italia. Como podemos ver en el mapa a continuación, la última lectura de la temperatura de la superficie del agua del Pacífico (octubre de 2022) indicó que está aproximadamente 1°C por debajo del promedio, y en los próximos meses la tendencia debería ser hacia una mayor disminución (- 1,2°C). ).

Como ya sucedió el invierno pasado cuando las formaciones a escala mundial eran muy similares, por lo que es concebible Al menos hasta diciembre, las condiciones de sequía persistieron en Italia (o en todo caso poca lluvia) con graves problemas especialmente relacionados con la desecación de los ríos y la producción hidroeléctrica.

El último pronóstico estacional del ECMWF confirma el inicio de un invierno caracterizado por temperaturas superiores a los promedios climáticos de referencia de alrededor de 1/1,5 °C, principalmente en el norte, parte del centro (sectores del Adriático) y en el sur. ; Más acorde con el período de las dos islas principales. Por tanto, al menos en diciembre, no habrá peligro de heladas severas (como ha ocurrido bastante en los últimos años): es una noticia positiva en otros aspectos, especialmente en lo que se refiere a las alarmantes subidas de la factura energética.

Solo conprincipios de 2023 Algo podría cambiar en el frente meteorológico: los pronósticos a largo plazo comienzan a oler una señal interesante sobre anomalías de presión A 500 hpa (altitud que se toma como referencia para comprender los movimientos de los protagonistas en la atmósfera): será mayoritariamente neutra en Europa Occidental y el Mediterráneo.

En términos concretos, esto significa que las presiones más altas pueden ser menos complejas y que una mayor presencia de presiones más bajas puede determinar (después de mucho tiempo) el exceso de medición del nivel de humedad: en resumen, a principios del próximo año puede ser Más lluvia y nieveal menos según los datos actuales.

Permítanme ser claro, todavía estamos hablando de tendencias estacionales y, por lo tanto, deben tomarse con la debida precaución.

Temperaturas superiores a la media hasta +1/1,5 °C para el inicio del invierno (Fuente: ECMWF) La Niña confirmada en los próximos meses de invierno (Fuente: ECMWF) Anomalías de temperatura sobre las aguas superficiales del Océano Pacífico