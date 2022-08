tomillo | Revisión: ¿podría ser un heredero de sangre?

Como se describió hace dos meses en nuestro país. avance tomilloel primer proyecto de OverBorder taiwanés no hace nada para ocultar sus similitudes transmitido por la sangre. No solo hay puntos focales obvios, sino que la mayoría de los sistemas de juego se toman prestados de una obra maestra de software.

tomillo

un programa: PC, PS5, interruptor, XSX Escribe: como almas Fecha de salida: 18 de agosto de 2022 Desarrollador: Estudio sobre la frontera distribuidor: equipo 17

El proyecto nació antes «Siete amantes de los juegos de acción»Como le gusta definirse al equipo de desarrollo, mostró varias deficiencias que en la etapa inicial no nos preocuparon un poco, reconociendo que algunas de las características del sistema de combate ya funcionaban bien y resultaron interesantes para posibles desarrollos del juego completo.

Después de probar el código final podemos decir que tomillo Finalmente, resulta ser un título que podría saciar un poco el hambre de los fanáticos acérrimos de espíritus afines.sin ser uno de los mejores propagandistas de este género ni como un proyecto capaz de seguir el ritmo de los tiempos en modo alguno.

Tomillo, la historia

Hay una gran diferencia entre los que logran narrar de forma apretada y vaga y los que tienen poco que decir para dejar aquí información escasa y sin sentido. tomillo es el ejemplo perfecto para confirmar este hecho, para mostrar lo poco que se necesita para trazar una línea clara de límites: si todo esto por un lado eleva opciones narrativas tan apreciadas al software, es un maestro en hacer la virtud de la necesidad usando la escritura, en cambio, sólo enfatiza la Poca importancia a la historia contenida dentro de este pequeño proyecto. Y muchos otros que a lo largo de los años han intentado replicar la misma fórmula con poco éxito.

En esta zona también tendrás que destruir unas ampollas para disipar una especie de neblina amarilla venenosa.

Más allá de la dualidad que prevalece en casi todas partes, tomillo El jugador se confunde instantáneamente con el entorno y el contexto del mundo del juego, que inmediatamente resultará familiar para aquellos que son aficionados a los espíritus góticos dirigidos por Miyazaki.

Sin acercarse ni remotamente a ciertas cumbres artísticas y narrativasLo que dice el título de OverBorder se centra en hechos relacionados con una extraña y desconocida enfermedad atribuida a la peste, que se ha extendido a una velocidad increíble dentro del reino de Hermes.

En esa desafortunada era, los hombres recurrieron a la alquimia para tratar de erradicar enfermedades e intentar curas completamente personales e imaginarias, y los resultados pronto se volvieron desastrosos. Con el reino sumido ahora en un caos total, y con monstruos desfigurados custodiando las calles, La última esperanza está encomendada a Corvusel personaje principal que puede dar la vuelta y salvar el reino.

Para ello, sin embargo, deberá recuperar sus recuerdos dispersos a lo largo de los niveles que componen la aventura. Por lo tanto, no hay un mundo interconectado ni un mapeo detallado: vas a un área, limpias, matas al jefe y te preparas para la siguiente.

Corvus tiene muchos talentos a su disposición para adaptar su estilo de lucha.

La gestión del juego incluye un centro principal en el que puedes hablar con una mujer misteriosa que, a petición tuya, te llevará a los escenarios dispersos disponibles en la aventura. Después de asegurarnos de la escasez de áreas, lo que menos nos gusta es Hay misiones secundarias que se desbloquean una vez superados los principales desafíos.

Un poco como lo que pasa con nioh (En Amazon, puede comprar un archivo colección con dos capítulos), se pueden lograr dos tareas más haciendo lo mismo una y otra vez y resolviendo objetivos que no le interesarían.

Como máximo, el único beneficio real viene dado por el hecho de que de esta manera podrás subir a un nivel ligeramente superior y por lo tanto estar más preparado para enfrentar Boss fight, los únicos obstáculos reales (no muy prominentes) de tomillo. En esta etapa secundaria, a veces seguirás varios caminos y te encontrarás con algunos enemigos de élite para encontrar lo que necesitas, pero esto obviamente no puede ser suficiente para diversificar significativamente la reutilización de las mismas dinámicas en los mismos lugares, ni para motivar al jugador a actuar espontáneamente. . …para descubrir detalles que nunca serán emocionantes.

tomillo No tiene la sofisticación, el alcance, la duración o la amplitud que esperamos de un alma moderna, y se revela en pocas palabras casi gráficamente en comparación con todos los demás títulos notables, un juego que cristalizó en el pasado y fuera del tiempo.

El único impulso real para implementarlo, como se ha insinuado ampliamente, Entonces no es historia, y por el contrario es solo un esquema bastante descuidado.. En el sistema de combate, si acaso, se encuentran las mejores características de todo el proyecto, que contiene algunas variantes de juego con buen potencial que solo se expresan parcialmente.

Tocar

tomillo Sistema de lucha en gran parte simios transmitido por la sangreAsí que no hay tiradas sino solo regates y una cierta precisión a la hora de golpear a los enemigos. Corvus puede usar una espada para cortar básicos, pero estos solo causan heridas que tienden a sanar. Para que el daño sea efectivo, tendrás que atacar con una garra especial, de menor velocidad que la hoja base.

Al mantener presionado el botón de la garra y cargar el ataque, Corvus puede literalmente robar el fantasma del arma de la plaga de un oponente y usarlo una vez como si fuera un ataque especial.

Nada te impide repetir el proceso, pero debes elegir el momento adecuado para revelarte sin mucho riesgo. Incluso el pari no debe subestimarse, porque Obtener el momento adecuado y bloquear el golpe realmente causa lesiones. para monstruos Puede hacer que los enfrentamientos sean más breves y menos peligrosos.

Esquiva, ataca y clava las garras para que el daño sea efectivo: este es el ABC de Thymesia.

Una vez que haya dominado estos conceptos básicos, el jugador promedio que está acostumbrado a un soul-like no tendrá dificultad para completarlos. tomilloque definiremos sin mucha preocupación, es un título bastante simple de dominar en el mejor de los casos.

descubrir brechas en las defensas, Explotar debilidades y usar armas más efectivas son acciones a las que los jugadores más experimentados se acostumbrarán en poco tiempo., pero al mismo tiempo, cabe señalar que hay algunos desequilibrios que facilitan demasiado algunas peleas. La esperanza es que se pueda mitigar con uno o más parches posteriores al lanzamiento.

Esto no significa que tomillo Es un paseo por la salud y la atención, pero solo existe un amplio abanico de soluciones para salir siempre victorioso sin demasiados quebraderos de cabeza. Esto se debe al sistema general de desarrollo y crecimiento de Corvus y talentos, además de dejar Personaliza satisfactoriamente tu estilo de lucha.-Te permite modelar el personaje en cada punto de control.

en tomillo De hecho, puede editar las tarjetas cada vez y redistribuir las evoluciones de talento como desee. Por otro lado, no será posible lidiar con los parámetros de las propiedades básicas, que afectan solo la corrección, la fuerza y ​​​​la efectividad de las armas epidémicas.

Traer de vuelta algunas zonas para completar misiones secundarias triviales no nos convenció en absoluto.

No hay resistencia y, por lo tanto, sobre el papel, el Corvus puede moverse constantemente y sin tener que sucumbir a la fatiga. De hecho, aunque también se pueden desbloquear barajas dobles, hay momentos que en el mejor de los casos no se gestionan adecuadamente, donde quedan entre una animación y otra no revelada. Además de, Las restricciones relacionadas con las tendencias peculiares a menudo generan problemas que resultan en una exposición igual a ciertos escaneos..

Asi que el dijo, tomillo Sin embargo, da vida a batallas muy llamativas y rápidas, donde con las habilidades adecuadas puedes moverte como fragmentos. Esto hace que los enfrentamientos sean algo más divertidos y técnicos.

Con más ambiciones (y personal, dinero e ideas originales), el proyecto podría haber surgido de uno de los mejores clones, pero tal como es, realmente lucha por ser reconocido como uno imperdible. Incluso técnicamente no se defiende bien, y aunque está en PC y consolas de próxima generación, el aspecto público se remonta a los albores de la última generación.

Los ambientes son simples, sin adornos y absolutamente inolvidables., mientras que muchas formulaciones son de baja fidelidad y ciertamente no conducen a complacer la vista con cosméticos notables. Como corolario, también señalamos una pequeña incertidumbre en la velocidad de fotogramas, que no se revela durante las batallas sino solo en ciertas transiciones de una región a otra. Lástima, de verdad, porque tomilloA pesar de todo, ahora podía decir sus palabras en ese tipo extremadamente hinchado.

Versión probada: PC