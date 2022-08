Larga vida a las europeas – Sarah Fantini en la historia: ¡la primera medallista italiana de la historia en el martillo femenino!

monje – El segundo día de campeonatos europeos Mónaco de los Juegos Olímpicos. Un final largamente esperado, el Martillo Femenino.

y uno vino Medalla de bronce De una competición en la que ningún italiano en la historia ha ganado nada entre los Juegos Olímpicos, los Campeonatos del Mundo y los Europeos. Después de la edad de oro Clarissa Claridad (6º en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008), Italia logra el mejor resultado de su historia en el tercer puesto Sara Fantini para los europeos. Obviamente, era de esperarse algo, teniendo en cuenta lo que hemos visto durante la temporada, pero en realidad poder volver a casa con una medalla no es precisamente fácil. De hecho, es historia.. Sin embargo, una velada realmente ‘rara’ (no solo en la Hammer) donde no llegaron las grandes actuaciones (si no con el cuentagotas) que además estuvo condicionada a que la carrera de la hammer se quedó demasiado ‘corta’ en comparación con el valor de la atletas del podio. Sólo en 4, de hecho, más de 70 metros, y nada por encima de los 73 metros. El atleta más fuerte ganó toda la carrera, el romano Blanca Florentina Gerber Con 72,72, que hoy parecía una métrica muy larga. segundo polaco Ewa Rozańska con 72,12 y el tercero en azul. En una entrevista posterior a la carrera, Emilian afirmó que no buscó lo mejor.

Carreras: en el primer lanzamiento Sara Fantini Arranca enseguida con un lanzamiento por encima de los 71 metros: 71,51, pero el romano se adelanta Blanca Florentina Gelber con 72.22. Sorprendentemente polaco Ewa Rozańska Se desliza al segundo lugar con su bala 71.63. Azura ocupa el tercer lugar después de la primera ronda de «éxitos». Hanna Skidanel azerbaiyano, que logró la mejor métrica en la clasificación con un Súper sobre 74, parte en cambio con 64,08.

allá Gelber Sea por la noche y haga 72.02 inmediatamente después de abrir los lanzamientos usados. Nada para Sarah, mientras Skydan Se eleva a 68,79. El cuarto puesto aún está lejos del podio, o en 68,81. El comienzo de la tercera ronda: Gelber Con 71.22 prueba que en el caso, el Skydan Vuelve a subir a 70,88 y se acerca peligrosamente a Fantini, que cae a 69,84. Rozanska pone 70.92 después de 71.03.

Vamos a los tres últimos lanzamientos. Haga clic en SkydanDespués de los primeros cuatro, sus calificaciones no mejoraron. todavía en blanco para caballeros Que hasta este momento no parece en la noche. También nulo para las mujeres polacas Rozanska y el Gelber 71.36, el más limpio y consistente en los primeros cuatro saltos: De momento se merece el título, aunque sea sólo por actuaciones en el ring. Una carrera que hasta el momento se presenta, al menos en términos de rendimiento, muy por debajo de las expectativas de todos los participantes.

Quinta salida de Fantini, que sigue en la tercera posición. Y de nuevo nada más: nunca visto Sara Fantini Así que esta temporada. nada ni siquiera para Rozanska y 71,75 para rumano Gelber. Pasamos a la ronda final de caminos: Skydan comete un error y le entrega la medalla a Blue que finalmente encuentra un lanzamiento que termina lejos, pero no lejos: 71,58, a 5 centímetros de la polaca Rozanska Silver, que luego mejora a 72,12 con su nuevo bala. No importa, es bronce, el primer martillo en la historia para un italiano en cualquier evento mundial absoluto.

Italianos en el Campeonato de Europa de Mónaco

Competencia Atleta actuación salida de retorno POS. 100 F DOSSO Zainab 11,38 (0,2) Elegible 01- Pat. 1 100 F DOSSO Zainab 11,28 (0,1) Elegible 04-SF. 1 100 F DOSSO Zainab 11,37 (0,1) el último 07- Final 100 F Huber Gloria 11,64 (0,2) exclusión 07- Pat. 3 100 F SIRAGOSA IRIN 11,57 (-0,7) Elegible 05- Pat. 2 100 F SIRAGOSA IRIN 11,56 (-0,6) exclusión 08- SF. 3 100 años Alí Chitoro 10,12 (0,3) PB Elegible 02-SF. 2 100 años Alí Chitoro 10,28 (0,1) el último 08- Final 100 años jacobs marcel 10,00 (0,1) Elegible 01- SF. 3 100 años jacobs marcel 9.95 (0.1) SB el último 01- Mahoma 110HS U Fofana Hassan 13,95 (0,6) Elegible 02- Pat. 3 110HS U Fofana Hassan 13,56 (-0,2) exclusión 05- SF. 1 110HS U simonelli lorenzo 13,72 (-0,2) exclusión 06- Pat. 2 400 F mangyun alicia 51.92 Elegible 05- Pat. 2 400 F mangyun alicia 52.02 exclusión 05- SF. 2 400 F Ana Bolinaria 52.60 exclusión 04-pat. 3 400 F troani virginia 52.83 exclusión 04-pat. 1 400HS P Olivera Linda 57.03 exclusión 05- Pat. 2 400HS P Rebeca Sartori 56.44 Elegible 03- Pat. 1 400HS U Giacomo Bertoncelli 51.86 exclusión 06- Pat. 1 400HS U lamborghini mario 50.27 Elegible 01- Pat. 3 400 años Benati Lorenzo 46.26 exclusión 05- Pat. 1 400 años Rey David 45.26 SB Elegible 01- Pat. 2 400 años Rey David 46.02 exclusión 05- SF. 3 400 años edward scotty 45.87 Elegible 03- Pat. 4 400 años edward scotty 46.49 exclusión 07- SF. 2 1500 unidades ares petro 3.37.95 Elegible 02- Pat. 2 1500 unidades el camino de osama golpear exclusión DSQ – Murciélago. 3000ST U Abdul Wahed Ahmed 30.8.92 Elegible 01- Pat. 2 3000ST U Zaghlami alaa 8.32.82 Elegible 06- Pat. 2 3000ST U Osama Zoghlami 30.8.67 Elegible 01- Pat. 1 5000 unidades kripa yaman 13.24.83 el último 03- Bronce 5000 unidades riva petro 34.13.09 el último 13- Final hola sh CRISTIANO FALOCCHI 2.12 exclusión 11- Gramos hola sh facinotti marco 2.21 Elegible 01- gramos b hola sh Tampere Gianmarco 2.21 Elegible 05- gramos b Subasta F brunei roberta 4.50 Elegible 04- gramos b Subasta F Molinarolo Elisa 4.25 exclusión 08- gramos Subasta F brunei roberta 4.55 el último 07- Final Decatlón DESTER Darío 8.218 puntos REC.IT. el último 06- Final F. disco margarita de osako 56.54 exclusión 09- Gramos F. disco Stefania Stromello 56,90 exclusión 06- gramos b maratón Juana EPIS 2: 29.06 el último 05 – Final maratón ana no está segura 2:44.11 el último 42 – Final tu maratón Awani Elias 2: 15.34 el último 19 – Final tu maratón Renée Cognaz 2: 15.55 el último 22 – Final tu maratón daniel donofrio DNF el último DNF tu maratón rosa stefano 2: 17.57 el último 33 – Final tu maratón DANIEL MEUCCI 2: 14.22 el último 13 – Final Correr – 35 km Fahrenheit Barcella Lidia 2: 55,04 PB el último 06- Final Correr – 35 km Fahrenheit federica coreana 2: 52,06 petabytes el último 04- Final MARCIA – 35 KM U antonelli michel golpear el último golpear MARCIA – 35 KM U Gioboni Mathieu 2: 30,34 PB el último 03- Bronce Hummer V Sara Fantini 73.40 Elegible 02- gramos al Hummer V Sara Fantini 71.58 el último 03- Bronce tu peso Sebastián Bianchetti 19.37 exclusión 10 gramos tu peso fabri leonardo 20.27 Elegible 05- gramos tu peso fabri leonardo 20.72 SB el último 07- Final tu peso poncio nick 20.44 Elegible 04- gramos b tu peso poncio nick 20.98 el último 04- Final TRIPLEF Sestonaro Octavia 13,86 (-1,0) Elegible 04- gramos b TRIPLEF Darya Darkash 13,65 (-0,5) exclusión 09- Gramos Triple yu Bucci Tobías 16,84 (-2,6) Elegible 03- gramos Triple yu Bucci Tobías 16,79 (0,8) el último 04- Final Triple yu Andrea 16,83 (-1,3) Elegible 02- gramos b Triple yu Andrea 17,04 (0,4) el último 02- Plata Triple yu IHEMEJE EMMANUEL 17,20 (0,9) SB Elegible 01- gramos b Triple yu IHEMEJE EMMANUEL 16,55 (-0,8) el último 09- Final