Tokyo Hotel, blasfemia en italiano en el concierto de Milán. El video se volvió viral en TikTok

el hotel de tokiogrupo de rock alemán, concierto en tela a Milán. La agrupación musical sigue llamando la atención de sus fanáticos con sus canciones, videos y conciertos mundiales. facturaY TomásY Jorge Y Gustavo Han sido capaces de crear un mundo propio gracias a su arte, que va más allá de los límites de su música.

La cantante llamó la atención de los fans durante la ceremonia Bill coltiz quien mostró a la audiencia durante el show su progreso con Idioma italiano. Se filtró el video de él hablando en italiano Tik Tok Y se extendió ampliamente. Averigüemos por qué.

El video, que se volvió viral en la plataforma china, trata sobre el cantante Bill Coltiz. ¿la razón? El cantante quiso mostrar su progreso en el idioma italiano. Por supuesto, el video no se hizo viral porque la cantante habla italiano con fluidez. La razón es porque sabe diez palabras, todas las cuales son malas palabras.

Bill coltiz También concedió una entrevista en la ocasión. Recorrido posterior a la palabra Habló del amor que siente por Italia. “Italia es mi país favorito en el mundo. Un día viviré en Italia y comeré pasta y pizza todos los días. Voy a disfrutar de la vida. Creo que los italianos son las personas más amables del planeta, es un país tan hermoso. Me encanta todo sobre Italia, incluso la forma en que abordas la vida me inspira. No hay nada que no me guste. No veo la hora de jugar, pero, sinceramente, también tengo ganas de unas pequeñas vacaciones. Prepárense para que lo confirme: me voy a vivir aquí algún día”, dijo la cantante en una entrevista con Mi Mañana.

