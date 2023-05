Superbike: Emocionante, Toprak Razgatlioglu deja Yamaha

torsión, Toprak Razgatlioglu se ira yamaha Finaliza la temporada 2023. Tras cuatro temporadas y un título mundial en 2021, el piloto turco de Iwata ha decidido “asumir nuevos retos”. El excampeón del mundo, al menos por ahora, aún no ha dejado claro qué le depara el futuro. ¿Quizás un cambio a otro equipo en Superbike o la caída necesaria en la primera división de MotoGP? ¿Es posible que la relación entre ellos Razgatlioglu Y la marca japonesa se resquebrajó después de probar en metro 1 Realizado en Jerez? ¿Alguno de ustedes estuvo insatisfecho con el desempeño? Veremos ahora, Turk deja a todos boquiabiertos con esta inesperada noticia, o tal vez no. estas son las letras Toprak Razgatlioglu: «Quiero dar las gracias a toda la familia Yamaha por el amor y el respeto que me muestran. Ganar el Campeonato del Mundo era mi sueño cuando firmé con Yamaha y juntos logramos ese objetivo. Para la próxima temporada siento que Necesito un nuevo desafío. Hubo una oportunidad en MotoGP, pero no lo fue. Tengo las mismas sensaciones con esa moto que con una supermoto. Si me quedo en WorldSbk, necesitaré un nuevo objetivo, una nueva ambición. dejar Yamaha, tanto en casa como en la gente tenemos una muy buena relación, pero el cambio es parte del deporte y es normal para cualquier profesional. Yamaha Prometeon WorldSBK y especialmente mi personal, todos trabajaron muy duro para mí”.