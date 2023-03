Todas las luces y muchos matices de la reforma fiscal

Con el Consejo de Ministros comenzó ayer la obra de construcción de la reforma fiscal, que todo el legislativo seguirá considerando proponiendo un debate en el Parlamento para aprobar la ley habilitante a principios de otoño, luego dos años para las medidas ejecutivas y otros dos años para su consolidación y modificación. Las notas aquí realizadas se relacionan con los principales aspectos comunes a los diferentes textos que se sucedieron. En varios puntos, la delegación plantea ideas derivadas del texto que trabajaron los partidos en el Parlamento en el último consejo legislativo. Pero el texto carece de muchos detalles clave para medir y juzgar realmente sus efectos. La referencia inicial a los principios generales de la Constitución, las normas de la Unión Europea y los ámbitos fiscales de la OCDE es adecuada, y realmente esperamos poder constitucionalizar el régimen básico del contribuyente tal como se describe, siempre pisoteado por el Estado. La parte de simplificar las obligaciones del contribuyente es concreta, la voluntad de fortalecer las disposiciones iniciales de la administración tributaria sobre miles de problemas relacionados con la interpretación de la normativa aplicable: pero la idea de hacer que el contribuyente pague las disposiciones al AgEntrate financiera, el estado no es sindicatos CAF.

En cuanto al impuesto sobre el valor añadido y los impuestos indirectos, el proyecto de conformidad con las disposiciones de la Unión Europea es correcto. Será necesario comprender lo que esto significa en términos de opciones sobre qué eximir del impuesto y qué facilitar en el sector de bienes comunes. Todavía no se entiende cuáles son las líneas de intervención en materia de devoluciones, un cruce sin alegría de los temas del IVA En los últimos años, la teleportación de los datos del IVA ha sido una ventaja para el Estado y para combatir la evasión fiscal, por no hablar de los contribuyentes cumplidores . El artículo dedicado a la reforma de los impuestos especiales identifica objetivos energéticos concretos, como el apoyo a las energías renovables. Pero falta una reflexión orgánica sobre la necesidad de una visión unificada de las cargas fiscales, bonificaciones y subvenciones de todo tipo en temas del ámbito energético.que forma una especie de código fiscal unificado para el sector verde.

Para Irpef, la idea inicial era rebajar las tarifas de 4 a 3, y combinar la segunda y la tercera entre los tramos existentes, entre 15.000 y 50.000 euros. Sin embargo, a falta de detalles sobre la revisión anunciada de las deducciones/retenciones del Irpef, los cálculos de desgravación fiscal no pueden realizarse de ninguna manera. Ni sobre las tasas reales de las que efectivamente se pueden derivar (en términos de progresividad), ni sobre las implicaciones presupuestarias y de déficit público. El eslogan de Irpv «tasa única para todos en 5 años» sigue siendo un eslogan ideológico que solo podrá evaluarse en los próximos meses. Sin embargo, a partir de hoy, es positivo apuntar a unificar el tratamiento fiscal de las rentas de capital y diversas rentas de carácter financiero, que hoy están sujetas a diversas regulaciones incomprensibles, así como revisar la tributación existente de los fondos de pensiones.

En lo que respecta al impuesto de sociedades, la voluntad Diferenciar el precio haciéndolo bajar del 24 por ciento al 15 por ciento en el caso de destinar beneficios y no dividendos Pero para inversiones, fusiones y capitalización corporativa. Para miles de empresas hoy en día, la carga de la deuda está creciendo debido a las tasas de interés, y la montaña de 200 mil millones en préstamos de garantía pública determinada por Covid debe pagarse en los próximos años. Se espera que el Parlamento reflexione sobre la importancia de una revisión del IRES para este fin, acorde con el desafío del crecimiento. Por otro lado, no tiene sentido proporcionar una tarifa reducida según los empleados asignados a grupos de trabajadores decididos por la política: por esta razón, la política puede funcionar reduciendo la cuña fiscal, sin interferir con la tarifa Iris. La coordinación entre el nuevo IRES y la ley habilitante para reformar los incentivos empresariales en el nuevo marco europeo, que corresponde al Mimit, sigue plenamente abierta. Deberían haber sido pensados ​​juntos.

Realmente no nos llevamos bien con Irap: Después de años de promesas huecas, quieren desmantelarlo solo para las asociaciones profesionales y las asociaciones, los queridos «pequeños» de la derecha. Mientras que el chiste es que la sustitución del IRAP con un costo adicional a la base imponible del IRES y con la imposibilidad de restar pérdidas fiscales queda reservada para las sociedades anónimas. Dado el impacto de los diferentes tipos de empresas en el PIB, el empleo y las exportaciones, esta visión del IRAP reducida a simplemente «lo pequeño es hermoso» no tiene mucho sentido. No existe una visión sobre la necesidad de que los incentivos de Industria 4.0 e Industria 5.0 sean herramientas para normalizarlos y hacerlos permanentes., como palancas estructurales de crecimiento y atracción de negocio en los próximos años y décadas, en lugar de quedar sujetos a cambios y reducciones anuales que imposibilitan cualquier planificación seria. Luces pero también muchas sombras, como podéis ver. Mucho dependerá de cómo el gobierno se preste a debatir en el parlamento. No son cuestiones que deban reducirse a aullar ideologías opuestas. Necesitamos políticos que entiendan los impuestos y los lleven de vuelta a los desafíos y lagunas que agobian a todo el país.