Les gusta vernos solos, estoy cansado

Gran Hermano VIP 2022/2023

Antonella Fiordelesi se siente deprimida tras el episodio de GFVip y es consolada por Nikita Bellizzone, quien intenta animarla.

Activa las notificaciones para recibir actualizaciones Gran Hermano VIP 2022/2023

Después del último episodio de Gran Hermano VIPtransmitido el jueves 16 de marzo de Antonella Fiordellisi Ella se derrumba bajo el peso de un programa que ya no puede soportar, especialmente después de descubrir que el segundo finalista del reality show es… Micol Encorvía. Jevina, créeme Nikita Pelizon, lamentando el hecho de que enfrentó todo el camino sola, incluso cuando Donnamaria estaba a su lado, nunca se sintió apoyada. Sin embargo, la modelo de Trieste intenta que cambie de punto de vista.

Lágrimas de Antonella Fiordellisi

«Fue más difícil para mí, porque luego comencé a vincularme, nunca he tenido parejaIncluso Eduardo siempre estuvo de su lado, nunca me entendió. Incluso el propio Eduardo no siempre estuvo a mi lado. Así comienza Antonella Fiordelesi, llorando a los pies de su cama en la habitación azul del Gran Hermano Phoebe, hablando de que en varias ocasiones se ha visto obligada a valerse por sí misma, atacada por todos y también incomprendida por su novio:

Cuando discutíamos, no era porque lo llevara demasiado lejos, sino que pensaba en ciertas cosas como yo lo hacía con sus amigos, esas. Al final es conveniente, solo mis padres me entienden que me conocen, saben cómo estoy hecho, y de hecho me gustaría abrazarlos. Eduardo no puede entender cómo me siento, porque muchas veces no entendía estas cosas. Los entiendes más o menos porque estás pasando por lo mismo que yo estoy pasando aquí, con gente insultándote, divirtiéndote con todo el grupo, sintiendo el poder tú y yo quedamos solos porque todos nuestros amigos se han mudado.

Por lo tanto, Nikita está tratando de consolar a su amiga: “No tires esos seis meses por estoYa sea que ganes o no, olvida lo que ganamos, has estado aquí haciendo esto durante los últimos seis meses, no te rindas al final. Y cuando salgas, no será porque la gente te votó, y otra gente obtuvo más votos, no es que no obtuviste ninguno. Diste demasiado, sí, bueno, ¿qué te hace sentir mal? «.

Micol Incorvaia y reventón contra GF Vip: «Oriana lleva medias transparentes, ¿por qué yo no?» READ Resultados Lotto, Symbolotto, 10eLotto del jueves 23 de febrero de 2023

Antonella Fiordelesi y Nikita Pellizon en Gran Hermano Vip

El grupo atacó a Antonella Fiordelesi y Nikita

Sin embargo, Antonella Fiordelesi trata de explicar los motivos de su descontento, haciendo hincapié en la posición de los demás inquilinos de la casa que, en su opinión, la pondrán en mala posición a ella y a Bellison:

Además del grupo que está compuesto por diez personas unidas entre sí, también tienen garantías de afuera, naturalmente se sienten mentalmente más fuertes, me han pasado muchas cosas y han hecho muchas apuestas que ni siquiera lo han hecho antes Ser el protagonista no siempre es agradable porque tienes que aguantar hasta las cosas malas, estoy solo de principio a fin, ahora no porque estés aquí. Los problemas que tuve con Edoardo que traté de superar siempre se debieron a que él estaba en algún lugar en el medio.

Por lo tanto, Nikita intenta limitar el comportamiento posterior de Zhiveni: “Estoy cansado ahora, incluso mentalmente, pero tengo la conciencia de que muchas personas, incluso si les hablo, aún mantienen sus convicciones. Sin embargo, el duelo se antoja insoportable y expresa el que ahora podría ser su mayor deseo:

Ya sabes lo que es cuando quieren condicionar a la audiencia hablando siempre de ti o de mí. Lamentablemente la gente lo vive por diversión, yo ya no lo vivo así, porque pasaron muchas cosas, que reflejan la vida real, lamentablemente no puedo alejarme, no puedo escapar de esta situación, no puedo. Abrazar a mi familia que es lo que más quiero, tengo que quedarme aquí. Lo único que me hace sentir bien es hablar contigo.

La amiga la apoya, pero agrega, tratando de hacerla pensar: “Pero también pasa en el extranjero, sé que aquí te parece injusto porque no tienes ni media palabra de lo que dicen, y sé que es estresante. También lamento que parezca que los cultivadores están haciendo esto para sembrar pensamientos negativos hacia nosotros, pero básicamente, está bien».