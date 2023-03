Pisa no pudo decir «no» a Venezuela

Por Michel Bufalino

Prestigio, visibilidad internacional, pero también un lastre y muchas veces un fastidio furtivo que en el mundo del fútbol solo se acepta con rodeos, cuando se trata de convocatorias a la selección y amistosos. Rumanía también formalizó ayer su convocatoria para la ronda de partidos contra Andorra y Bielorrusia, ambos válidos para la clasificación para la Eurocopa 2024, y convocó a los tres nerazzurri rumanos Adrian Reus, Olympio Morutan y Marius Marin que integraron varios equipos Adams Nagy (por Hungría), Hgurtur Hermansson (por Islandia, pero en el grupo de suplentes) y Ernesto Torregrosa (Venezuela). Si 5 de los 6 convocados a la selección son partidos oficiales, entonces los dos partidos con la Vinotinto eligiendo al 10 nerazzurro son «únicamente» amistosos ante Arabia Saudí y Uzbekistán. Fue condenado como una «molestia» por muchos, que no respondieron bien al llamamiento en redes sociales de Torrigull, que acababa de recuperarse de una larga lesión, por miedo a perderlo en retos más importantes que simples amistosos internacionales.

¿Puede PISA cuestionar este retiro? La ley del fútbol dice que hace unos años esto no hubiera sido posible. Efectivamente, existe una normativa que obliga tanto a jugadores como a clubes, durante varios años, a aceptar convocatorias, con la obligación de responder positivamente a la convocatoria. Salvo que los jugadores involucrados estén lesionados, pero en ese momento la propia federación se somete a un reconocimiento médico que debe comprobar el estado de salud del jugador. De ninguna manera PISA puede negarse a que el jugador esté disponible porque, en ese momento, la Comisión del Estatuto del Jugador de la FIFA solicitará a la asociación a la que pertenece el club que declare perdidos todos los partidos en los que el jugador haya participado a la misma empresa. Una frase muy pesada. La única excepción se debe a la liberación de jugadores para fechas no previstas en el calendario internacional. Pero no es el caso de los partidos de Venezuela, que se benefician de una ventana ya acordada por el máximo órgano del fútbol.

Las normas para la liberación de jugadores también son muy estrictas. En el caso de amistosos, los jugadores convocados (que es el caso de Torregrossa) deberán llegar a su destino al menos 48 horas antes del evento, mientras que en partidos de clasificación internacional hasta 4 días antes. Para volver, también en este caso, hay dos tiempos distintos. Normalmente un jugador puede volver a la base dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del partido para el que fue convocado, mientras que en el caso de una unión distinta a la que pertenece el jugador y el club al que pertenece, el plazo ha transcurrido. ampliado a 48 horas. Este es también el caso de Torregrossa, que ha sido convocado a la selección sudamericana de CONMEBOL, mientras que Pisa pertenece a la UEFA. Honores, pero también cargas.