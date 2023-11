TIM recibió luz verde de la junta directiva para vender la red a KKR por 22 mil millones de dólares. Vivendi no está de acuerdo: “ilegal” – Corriere.it

El consejo de administración de TIM aprobó la venta de la red al fondo estadounidense KKR por 22.000 millones de euros. Según los rumores, la decisión, una de las más importantes en la historia de la empresa de telecomunicaciones, fue tomada por el consejo de administración por mayoría, no por unanimidad, ya que 11 directores votaron a favor y tres en contra. Por tanto, no se espera que el proceso pase por una junta de accionistas, como pidió el primer accionista de TEM, el grupo francés Vivendi, que calificó la decisión de «ilegítima» y se dijo dispuesta a utilizar «todos los instrumentos legales a su disposición». Apelar esta decisión y proteger sus derechos y los de todos los accionistas, actuar no sólo frente a la empresa sino también frente a los directores que aprobaron la operación.

Reacción de Vivendi

El proceso contó desde el principio con la oposición del primer accionista de Team, Vivendi, quien solicitó que se convocara una junta para dar luz verde al proceso. No fue así porque, basándose en ciertas opiniones jurídicas, la mayoría del Consejo de Administración sostuvo que la transferencia de la red no cambiaba el objeto de TIM. Y luego aprobación sin pasar por la asamblea. Vivendi no tardó en responder, ya que en algunas cartas de los últimos días temía presentar un recurso ante los tribunales no sólo para bloquear el acuerdo sino también contra los directivos. «Se han violado los derechos de los accionistas de TEM», afirmó el grupo francés en un comunicado. El Consejo de Administración de TEM ha privado a cada accionista del derecho de expresar su opinión en la junta, además del derecho de retiro de los accionistas disidentes. Un pasaje que indica que Vivendi podrá solicitar ante los tribunales, entre otras cosas, que se le permita ejercer el derecho de retirada, es decir, salir del capital de la empresa, y ver la liquidación de su participación.