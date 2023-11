Hombres y mujeres, Silvio Venturaro hace una confesión sobre Donatella: »La quise mucho pero…»

Silvio Venturaro Se convirtió en uno de los campeones del trono. hombres y mujeres, es muy controvertido debido a sus conexiones, que parecen tener todas el mismo final. El caballero admitió que tenía un humor especial, luego volvió a hablar de la separación. Donatella Di Giorgio.

Después de salir en vano Gemma GalganiY acabó en la portería del equipo de Turín. Silvio Venturaro Se ha convertido en uno de los pilotos más seguidos. hombres y mujeres Y su vida amorosa entusiasma a los espectadores de Canale 5. El caballero sale desde hace mucho tiempo Donatella Di Giorgio A través de los altibajos, parecía que la relación podría llevar a un final feliz. Pero en el estudio, Silvio sorprendió al admitir que no podía hacer frente a la complicada vida de la dama, y ​​así lo repitió en la última entrevista con la revista oficial de la película. programa de citas del canal 5.

«Quería mucho a Donatella y creo que realmente nos amábamos. Hacía años que no tenía una buena relación con una mujer. Cuando estábamos juntos las cosas iban muy bien, pero luego todos se fueron a casa y todo cambió. No Quiero hablar sobre el estado físico de Donatella. No es mi trabajo hacer eso, pero definitivamente puedo decir que no es fácil. Tal vez nuestra relación habría sido más profunda si también hubiéramos podido permanecer cerca de ella y apoyarla. Pero eso fue imposible […] Me considero un vagabundo rico que puede vivir donde quiera y hacer lo que quiera. «No necesariamente quiero encontrar una mujer trabajadora, esas cosas no me importan cuando conozco a alguien».