Israel: Una nueva tormenta para Netanyahu: “¿Ataque de Hamás? «La culpa la tienen las protestas contra el gobierno de los últimos meses». Luego un paso atrás

Benjamín Netanyahu lo ha vuelto a hacer. Después de la metedura de pata de hace una semana, cuando desató un escándalo al escribir en Twitter que la responsabilidad de la masacre de Hamás del 7 de octubre recaía enteramente en los servicios secretos, el primer ministro israelí ha aceptado una vez más reconstruir la mayor parte de la ciudad. Su país ha sido objeto de un ataque tan grave durante décadas que atribuye al menos parte de la culpa a sus oponentes internos. Como se mencionó HaaretzDe hecho, Netanyahu indicó en algunas de sus declaraciones de hoy que Hamás reconoció signos de debilidad en Israel debido a los llamamientos masivos que han circulado en los últimos meses entre los reservistas para que no respondan a ninguno de los polémicos llamamientos contra la reforma judicial que agitara el Gobierno extremista. . -bien. Mientras el espectro de una futura comisión de investigación se cierne sobre quién y qué permitió a Hamás desatar tal violencia sin ser molestado en el sur del país, en resumen, Netanyahu insinuó que las investigaciones también deberían centrarse en las huellas de los reservistas. Se negó a servir en las FDI en las semanas y meses previos al 7 de octubre. Declaraciones provocativas, si se pronunciaran en un momento en que miles de soldados de reserva están en el frente librando una de las guerras más certeras que jamás haya librado Israel: en los frentes, por cierto, teniendo en cuenta que además de los de la Franja de Gaza hay Otra guerra en este momento. Baja densidad, pero preocupante, en la frontera norte con el Líbano. No es coincidencia que Benny Gantz, el ex jefe de gabinete que Netanyahu rápidamente llamó a su gabinete de guerra de emergencia, criticara rápidamente al primer ministro por su nueva apuesta pública, a pesar de la rivalidad política y la distancia que los enfrentaba. . En los últimos meses también hemos hablado, sobre todo, de esta reforma. “Los reservistas están comprometidos y la extraordinaria movilización de toda la comunidad israelí es la respuesta abrumadora a todos nuestros enemigos. Evadir la responsabilidad y difamar en tiempos de guerra es un insulto al Estado. “El primer ministro debe retractarse clara e inequívocamente de sus palabras”, atacó Gantz contra X, repitiendo la petición de retractarse de las medidas que ya había adoptado la semana pasada. La posición del grupo también es muy dura Hermanos y hermanas de armas, una asociación de reservistas que ha desempeñado un papel crucial en el apoyo a las protestas a favor de la democracia en los últimos meses, y después del 7 de octubre en el apoyo a las comunidades afectadas en el sur, que habló de una “puñalada por la espalda en medio del camino”. .” «Guerra» del Primer Ministro. Al igual que la semana pasada, en este caso también Netanyahu no pudo admitir al cabo de unas horas que lo había hecho a lo grande, a lo grande. Por eso, por la tarde llegó un breve tuit con el objetivo de volver a ensamblar las piezas y poner fin a la controversia: «Hamás ha iniciado una guerra». Tenemos que hacerlo porque quiere matarnos a todos, no por un conflicto entre nosotros. Hamás está equivocado y por lo tanto será eliminado. Sólo juntos podremos ganar.» Estas palabras fueron compartidas y reiteradas por Gantz: “Juntos, toda la sociedad israelí, prevaleceremos”. Pero el nerviosismo de Netanyahu y las divisiones dentro de su improvisado gabinete de guerra son evidentes una vez más.

Lea también: