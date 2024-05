Test psicológico: El animal que elijas revela tu personalidad

Doctorado en Biología y Psicología. Experto en genética del comportamiento y neurobiología. Escritor y fundador de Psicoadvisor

Aunque la web actual está llena de tests, no todo el mundo sabe que Psicoadvisor fue el primer formato propuesto Pruebas psicológicas Para fotos es el único usado. Simbolismo inconsciente. En el ámbito del psicoanálisis hablamos de simbolismo para referirnos a aquellos “signos” que son una construcción directa del inconsciente. Originalmente pensado como un simbolismo psicoanalítico. Sigmund Freud Como una representación clara de los contenidos ocultos en el subconsciente.

Es importante señalar que aunque al realizar nuestras pruebas explotamos símbolos y conceptos psicoanalíticos, todavía son… Pruebas psicológicas con fines de entretenimiento; Una forma alternativa de intentar mirar dentro de uno mismo y confrontar Perfil mostrado Y piensa en tus recursos. Además, con nuestros tests psicológicos siempre intentamos traerte nuevos conceptos interesantes, y esta vez en el centro de atención están las criaturas marinas que habitan la zona azul profunda del abismo. Nuestras pruebas generalmente se basan en… Respuestas instintivasLas imágenes y los símbolos abstractos pueden fomentar la elección. Esta vez nuestro test psicológico le pide que elija según una preferencia clara. ¿Cuál de estos animales en la imagen de arriba se parece a tu personalidad?

tiburón

el tiburón es Muy afilado. en biología animal, el Muy afilado Es un animal que, una vez alcanza la edad adulta, se encuentra en la cima de la cadena alimentaria en su entorno natural. el Superdepredadores En su entorno natural no temen a ninguna otra especie, excepto a su compañero más grande.

Si eliges al tiburón, no tengas miedo, no eres un atacante depredador, ni un alborotador. eres una persona tranquila…Al menos hasta que te pisen los pies. Contrariamente a la creencia popular, los tiburones no atacan intencionalmente a sus presas, sino que lo hacen únicamente con el fin de alimentarse o defenderse. Asimismo, mientras nadie venga a alterar tu equilibrio, no sentirás la necesidad de molestar a nadie: Te concentras en tus objetivosEres una persona ambiciosa, odias los trabajos secundarios y tiendes a ocupar una posición de liderazgo dentro de tu grupo. Al igual que un tiburón, tienes un excelente sentido del olfato.

Todo el mundo sabe que los tiburones tienen un increíble sentido del olfato y pueden oler una gota de sangre a kilómetros de distancia, pero pocos saben que pueden interceptar la presencia de… Enemigos o víctima Gracias a los cambios de presión y los campos magnéticos, esta propiedad se llama Recepción eléctrica En estos niveles de especialización, este es un rasgo distintivo del tiburón.

Al igual que un tiburón, tú también puedes Oler Oportunidades y dolores de cabeza tempranos, para prepararse adecuadamente y con previsión. Eres un pensador, un observador y quieres controlar el mundo que te rodea porque crees que es la única manera de no sentirte abrumado. En las relaciones y grupos eres tú quien sugiere veladas y actividades, te encanta viajar y también lo haces en pareja en el lugar que prefieras. Relaciones iguales.

Pez payaso

Los anfibios son peces muy territoriales, especialmente si se crían en cautiverio. En mar abierto, donde hay mayores recursos, muestran una territorialidad menos pronunciada, hasta el punto de vivir en pequeñas comunidades con marcada organización social. Lo que nunca cambia es su agudo sentido del cuidado del nido y de las crías: el cuidado de los alevines es un tema prioritario.

Al igual que el pez payaso, también tienes un fuerte sentido de familia, eres muy protector, reflexivo y ama la tradición. Eres cariñoso, sabes ser amable y, sobre todo, estás dispuesto a luchar por tus principios; Así lo demuestras RegionalAl proteger no sólo a sus seres queridos sino también sus valores, afirma sus ideas.

Los peces payaso son conocidos por sus relaciones simbióticas: forman asociaciones mutualistas con anémonas y anémonas, criaturas urticantes que ahuyentan a otras especies marinas con sus tentáculos.

Al igual que el pez payaso, no tienes prejuicios y tiendes a hacer amistad con personas de todos los ámbitos de la vida. Los valores te importan más que cualquier cuenta bancaria. Eres una persona generosa que ama la eficiencia, pero que Odia la soledad.

Medusa

Si puedes y simpatizas con esta criatura marina, tienes un pasado de sufrimiento y errores detrás de ti. Las medusas son animales muy eficientes pero debido a sus tentáculos urticantes no gustan nada. Sin embargo, esos tentáculos son el único medio que utiliza la medusa para defenderse y sobrevivir.E, son invertebrados y no tienen más protección que las secreciones tóxicas.

Al igual que una medusa, durante mucho tiempo te has sentido a merced de los acontecimientos, muy vulnerable al sufrimiento y a la injusticia. Has aprendido a reaccionar ante el dolor con ira. Después de todo, la ira se ha convertido en tu defensa. Si te atacas y te lastimas… otros no podrán hacerte daño a cambio.Si eres el primero en alejar a los demás, los demás no podrán abandonarte. Si eliges medusas, te aconsejo que leas el artículo: El farolillo, el que mantiene a todos a distancia.

la tortuga

Las tortugas son tan primitivas como los dinosaurios. Más como De lo que puedas imaginar. Algunas especies marinas no pueden retraer la cabeza dentro del caparazón y son muy sensibles. La misma armadura, rica en terminaciones nerviosas, permite a la tortuga sentir cada contacto. Como si el duro caparazón no fuera suficiente, las patas, la cabeza y la cola están cubiertas de escamas duras e impermeables, pero más delicadas.

Antes de convertirse en hábiles nadadoras, las tortugas recién nacidas tardan unos tres días en llegar a la superficie y, sin defensa alguna, sólo tienen unos minutos para despegar y no ser tragadas por la tierra o el cielo. La tortuga es ectotérmica, es decir, dispersa fácilmente el calor corporal, por lo que su temperatura está regulada por el ambiente externo.

En agua fría, la tortuga se adormece y ralentiza todas sus actividades. El caparazón, de hecho, no es sólo una defensa mecánica, sirve para proteger al animal del frío porque logra retener el calor pero este efecto no es permanente: por eso las tortugas necesitan nadar en aguas templadas y les encanta nadar en aguas cálidas. Superficie.

La armadura es un medio de protección eficaz, pero no deja de ser un peso que el animal arrastra a todas partes. Esta coincidencia es muy simbólica: si eliges la tortuga, eres una persona muy anclada en el pasado, propensa a sentimientos de culpa, vacilaciones e incluso melancolías. Cuando una tortuga arrastra consigo un caparazón pesado, tú lo arrastras a todas partes Enormes cargas emocionalesel. tuyo Cargas emocionales Te mantiene atado al pasado y dificulta tu crecimiento personal. Así como una tortuga es un animal de sangre fría que acumula calor en el exterior, tú también a veces pareces una persona introvertida y aislada que necesita la cercanía de los demás para sí. para calentar Tus emociones.

delfín

Todo el mundo sabe que los delfines no son peces. mamíferos marinos Pertenece al orden de los cetáceos. Son animales muy inteligentes, con gran capacidad de aprendizaje y extraordinarias habilidades acrobáticas, llegando algunas especies a saltar hasta 10 metros fuera del agua, con volteretas y giros de espalda sobre sí mismos. allá Falta de agresión entre los delfines. En realidad es sólo un mito. Los delfines no sólo pueden ser agresivos, sino también crueles: son capaces de realizar formas extremas de actividad. «acoso» A expensas de los miembros más jóvenes u otros cetáceos. A veces juegan a la «pelota» con cuerpos de trofeo… en fin, No son tan inocentes como parecen..

Al igual que el delfín, también tienes una apariencia muy amigable pero detrás de tu apariencia inocente, hay alguien escondido, si está enfermo”,No lo deja ir bien»: Si algo sale mal, siente la necesidad de «¡Quita la grava de tus zapatos!“Definitivamente eres enérgico, te encanta el reconocimiento y sobre todo la buena compañía. Te gusta compartir tus éxitos, eres ecléctico y versátil, y tienes excelentes dotes docentes.

Quien simpatiza con el delfín es alguien que no tiene miedo de afrontar nuevos retos; «¿Quién es diferente?» Cree que los demás pueden ser excelentes recursos sociales.

estrella de mar

Las estrellas de mar son muy adaptables: habitan en todos los mares del mundo, desde aguas frías hasta mares tropicales más templados. En el imaginario colectivo una estrella de mar tiene cinco brazos (rayos) pero en ejemplares del fondo marino que contienen 10 o 15 rayos, ¡en la Antártida no faltan ejemplares que pueden contener hasta 50 rayos!

No es raro, entonces, ver que una estrella de mar que normalmente tiene 5 rayos tenga un mayor número de rayos debido a defectos de desarrollo. Debido a esta deficiencia, la estrella de mar se vuelve más eficiente y sus nervios motores, su red neuronal y su sentido del olfato se duplican.

Al igual que una estrella de mar, tú también intentas convertir tus heridas en eficiencia, triplicando tus esfuerzos cada vez. Sabes hacer lo mejor que puedes para los demás y, a veces, este enfoque de la vida te perjudica.

Las estrellas de mar son uno de los habitantes más voraces del fondo marino. Gracias a sus fuertes patas, las estrellas de mar son capaces de abrir el caparazón incluso de los caparazones más resistentes y alimentarse de ellos. No tiene enemigos entre los depredadores, pero es víctima de parásitos… enemigos invisibles. Asimismo, también pareces muy fuerte, afrontando las dificultades de la vida diaria con la cabeza en alto pero lo que te asusta y te hace vulnerable son enemigos invisibles como la soledad, la tristeza y, a veces, un fuerte sentimiento de vacío.

Las estrellas de mar viven adheridas a un sustrato y tienen pedículos móviles con fuertes músculos, capaces de sujetarlos incluso en fuertes corrientes. También tiendes a formar conexiones muy fuertes y profundas, a veces a riesgo de dejarte demasiado de lado a ti mismo y a tus necesidades. Espera no decepcionar a los demás porque, a través de la validación de los demás, tiene la esperanza de poder finalmente aliviar su dolor.

Pruebas psicológicas de Psicoadvisor

el Tests psicológicos de Psicoadvisor Fueron creados explotando el simbolismo y teorías psicoanalíticas dispares, pero es importante dejar esto claro. Son sólo para fines de entretenimiento. No puede sustituir ningún análisis psicológico del sujeto. Estas valoraciones, incluso si se desarrollan según criterios estadísticos y confirman las teorías psicoanalíticas, Son sólo por curiosidad y entretenimiento.