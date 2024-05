NOSOTROS C. Porsche gana las 6 Horas de Spa 2024 con el equipo Jota y doblete en LMGT3 – Noticias

elLa tercera cita para Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2024 Ahora ha llegado a su fin. Ganar 6 horas desde Spa Francorchamps Es inusual La duración 8 es de aproximadamente ocho horas. Él estaba ahí Porsche 963 nº 12 del equipo privado Hertz Gotha . Segundo lugar para Porsche Penske Número oficial 6 y el tercero Ferrari 499P nº 50. La carrera en el corazón de las Ardenas estuvo llena de agonizantes giros y vueltas. A pesar de la descalificación, los Maranello Hypercars dominaron la primera parte de la carrera de 6 horas. Sin embargo, uno bandera roja Un grave accidente que involucró al Cadillac No. 2 arruinó las esperanzas de Ferrari de ganar.

Ferrari 449P nº 50 que salió último en la parrilla de Hypercar, consiguió el tercer puesto, mientras que el Gemelo nº 51 Se ve obligado a lamerse las heridas nuevamente después de Imola debido a que se perdió la victoria debido a una bandera roja. El mismo destino para Porsche 963 #99 que precede a los dos toyota #8 y #7, 4 no Ferrari 499P #83 es ​​propiedad privada de AF Corse , tuvo que realizar una remontada brillante en las últimas horas de carrera. Y cierran el top 10 Alpino nº 35 Y el Peugeot nº 93 . carrera dura para BMW que ocupó el último lugar en la clasificación debido a sus múltiples conexiones y Isotta Fraschini . El Cadillac número 2 se vio involucrado en un atrevido accidente en la recta Kimmel. Afortunadamente, el piloto Earl Bamber no resultó herido. Recoge también para Lamborghini .

Porsche también logró un doblete en la categoría LMGT3 con el equipo Manthey Racing; El auto No. 91 obtuvo la pole position, superando al auto No. 92, que había sido completamente reconstruido por los mecánicos después de un terrible accidente en la clasificación. Un partido desastroso en casa El equipo WRT, que vio la retirada de dos BMWprimero el número 46, con Valentino Rossi que no pudo ni siquiera hacer el primer trabajo, luego el número 32. Las esperanzas de las mujeres se esfumaron. damas de hierro Salieron desde la pole position con su Lamborghini y tuvieron que entrar en boxes en las tres últimas vueltas. También volver a Ferrari 296 LMGT3 de Vista AF Corse Con el #54 en sexto lugar y el #55 en decimotercero. El FIA WEC ahora tendrá que esperar casi un mes para el próximo evento, que es el evento más popular y preferido de todo el calendario, el 24 Horas de Le Mans Programado para realizarse del 12 al 16 de junio.