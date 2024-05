Angelina Mango y los demás cantantes en orden de liberación

8Estonia – 5miinust y Puuluup , (nendest) narkootikumidest ei Tea me (küll) midagi

La Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el Festival de la Canción de Eurovisión, anunció hoy queEl artista holandés Joost Klein (compite con “Europaba”) No participará en la final (De hecho, ayer no participó en los ensayos ni en la presentación del jurado): “La policía sueca investigó la denuncia presentada por un miembro del equipo de producción después de sufrir un accidente tras su actuación en la semifinal el jueves por la noche. – leemos en el memorando emitido por la Unión Europea de Radiodifusión -. Mientras el proceso judicial siga su curso, no será procedente que continúe en la competición”.