Terra Amara, spoiler: Zuleiha quiere prenderse fuego: qué pasará

Tira Amara, adelanto del próximo episodio: Zuleiha decide prenderse fuego frente a todos desesperada.

Hay buenas noticias de que quizás los espectadores italianos tiempo tierra Ellos no saben. La serie turca, propuesta por Canale 5, tiene cuatro temporadas, y por tanto, aún queda mucho (¡pero mucho!) que velar por los turbulentos acontecimientos de la joven. Zuleiha. Desde el primer episodio, Altun ha enfrentado innumerables dificultades, principalmente causadas por la cruel familia Yaman. A causa del chantaje, Zuleiha se ve obligada a vivir lejos de su verdadero amor. Yilmaz Akaya. Ya ha pasado por mucho, pero los problemas no han terminado para ella.

Los adelantos de los próximos episodios revelan que la joven está a punto de vivir otro momento dramático, lo que la impulsará a hacer un gesto impulsivo. a merced de la desesperación Zuleiha intentará prenderse fuego, Se rocía con gasolina. Lo hará justo en la calle, frente a los asombrados residentes de Cukurova. ¿Qué pasó? Si no tienes miedo a los spoilers, ¡te lo contamos todo!

Spoiler Terra Amara, Zuleiha está dispuesta a prenderse fuego en la calle: el error de Damir

¿Quién pensó eso? sliha elton Si los problemas terminan, se llevará una amarga sorpresa. La protagonista de Terra Amara aún tiene que lidiar con bastantes dramas antes del gran final de la telenovela. un drama que le causaría un inmenso sufrimiento, tal que Alton consideraría terminarlo. Ocurrirá pronto en episodios italianos y, si no le temen a los spoilers, revelaremos por qué Zuleiha está tan dispuesta a hacerlo. Se prendió fuego delante de todos. La mujer viene a hacer un gesto similar porque está desesperada: ¿culpa de quién? De nuevo está la mano del marido, Yemen.

Vamos en orden: todo nacerá cuando Demir lo reciba Vídeo de Mojgan. Un video que muestra a Zuleiha abrazando a Yilmaz, el enemigo histórico de Yemen. Quien conducirá a su esposa en un ataque de ira hacia el bosque con la intención de matarla. Aunque Zeliha especificaría que fue un encuentro casual y un simple abrazo, Demir no escucharía excusas. Sin embargo, no podrá matar a su esposa, que será tan Dejado solo en el bosque. ¡Pero cuidado! La venganza de Demir no se detendrá ahí.

El hombre expulsará a su mujer de la casa, le prohibirá volver a poner un pie en la hacienda, y así de Ve a sus hijos Adnan y Laila. Un castigo muy doloroso para Zuleiha, que caerá en la desesperación total, llegando a hacer un gesto excesivo. Después de pedir ayuda a cualquiera, incluido Hunkar, Zuleiha comprenderá que tiene que ceder y Él decidirá suicidarse. Justo en la calle principal de Cukurova. La mujer obtiene un tanque de gasolina y, luego de sumergirse por completo en el líquido inflamable, está lista para el terrible acto. ¿Lo que sucederá?

Será para prevenirlo, con el tiempo Fakili, quien podrá prevenir a Zuleiha Segundos antes de que sea demasiado tarde. ¿Cómo reaccionará Demir al descubrir el gesto de su esposa? ¿Volverá sobre sus pasos? Yaman prometió eliminar a todos aquellos que intentaron frustrar sus planes…