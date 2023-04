Dramático accidente de BMW: pánico en la encrucijada

El SUV BMW explotó en un carrom sexy después de faltarle el respeto a una luz roja. Escena dramática.

Conducir un coche obliga a una persona con carnet de conducir a conocer las normas de circulación, y en algunos casos el respeto a las mismas es, por decirlo suavemente, obligatorio. Aparte de eso, también se necesita algo de sentido común al ponerse detrás del volante, pero eso es lo que el propietario del automóvil no hace. BMW Del que te hablaremos en breve, y que provocó un accidente que pudo haber sido mortal.

Es un accidente en medio de una intersección, probablemente el lugar más peligroso para distraerse, ir y arriesgarse. Contacto con otras personas, especialmente si se está al volante de un todoterreno tan grande, que podría causar graves daños a los afectados.

En las próximas líneas desvelaremos todos los detalles de la terrible carambola con BMW y el otro coche en el que se vio envuelto Que están en condiciones duras por decir lo menos. El daño es de miles de dólares, pero ahora intentaremos averiguar qué sucedió.

BMW, terrible accidente para este SUV

Algo terrible sucedió hace algún tiempo en una intersección en un área no especificada de EE. UU.. a BMWun todoterreno para ser exactos, inexplicablemente decidió saltarse un semáforo en rojo, embistiendo de lleno a otro coche que giraba a la izquierda, con pleno respeto a lo que podía hacer.

Todo fue filmado por otro automóvil estacionado esperando que el semáforo se pusiera en verde. El video ha sido subido a la página. Instagram «El superdeportivo falla“, que siempre nos ha informado de estos lamentables hechos, ya se ha difundido por todas partes. Todo queda muy claro en las fotografías, ya que es claro que el semáforo estaba en rojo para quienes venían de la sensación de la camioneta que tiró. en la refriega rumbo a su destino.

Fue un error que podría tener consecuencias desastrosas, incluso si desde los primeros rumores parecía que nadie había perdido la vida. Obviamente, el daño es enorme, aunque BMW Está gravemente enferma y puede esperar unos segundos más antes de volver a ponerse en marcha.

Echa un vistazo a las fotosEfectivamente, vemos como el semáforo en verde se estaba apagando, pero otros coches aún no habían despejado el cruce. Dada la velocidad a la que el conductor del cruce colisionó con un sedán, cuya entidad y fabricante no se entiende, parece que no le interesó el semáforo en rojo, pasando con toda su fuerza.

Estamos a la espera de más información sobre dónde y por qué se operó la carambola que, como se mencionó, no parece haber causado víctimas. Sin embargo, los infractores no lo pasarán bien, pues en estos casos siempre se dispara la suspensión de la licencia. Es un muy mal momento también para los coches que están prácticamente eliminados.