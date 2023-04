«En defensa del Servicio Nacional de Salud», manifestaciones en Milán y Bari. Garatini: «Intramoenia es una pena para variar»

En Defensa del Servicio Nacional de Salud. Hay dos eventos – Milán Y barry – Bajo el «¿Pescado saludable?» Promovido por Medicina Democrática, la Campaña Deco 32, el Foro Derecho a la Salud y la Red Europea Contra la Comercialización de la Salud. Según los organizadores, cerca de 3.000 personas llegaron a la plaza del Duomo de la capital lombarda. El evento forma parte del Día Europeo contra el Marketing de la Salud el 7 de abril. En la plaza hay banderas de la izquierda italiana, una gran pancarta del Partido Demócrata de Milán, banderas del Partido Verde y del Movimiento 5 Estrellas. Hoy, por un lado, nos dirigimos a los ciudadanos para los que pedimos movilización El peligro es que el Servicio Nacional de Salud desaparezca para siempre – La Explicación de la Medicina Democrática de Vittorio Anoletto -. Nos dirigimos a las instituciones regionales y nacionales que deben intervenir de inmediato para solucionar el problema de las listas de espera. Debe proporcionar todas las instalaciones privadas aprobadas Visitas y exámenes con el mismo tiempo de espera que los que vienen con el Servicio Público de Salud Y para los que rezan especialmente. Pero no puede ser la bolsa la que decida si uno se puede curar o no.” Al final de la movilización “se va a armar un concurso muy triste y vamos a anunciar más o menos cada semana el ganador, el que tenga la lista de espera más larga – como concluye Agnoletto -. Hasta la fecha, hay un récord en Milán de cincuenta meses esperando una prostatectomía“Estamos pidiendo y trabajando para una revisión pública del NHS, reenfocándonos en el público para implementar completamente la reforma de 1978 mientras priorizamos la prevención y el reembolso adecuado: ¡la salud pública es una inversión, no un costo! «Él dice Marco CalderoliPresidente Nacional de Medicina Democrática

Discursos en escena pronunciados por personalidades del mundo médico como Silvio Garatini, o representantes de asociaciones sanitarias de otros países europeos asociados a Francia y Bélgica. “El Servicio Nacional de Salud es un gran activo que debemos preservar y mejorar no solo para nosotros sino que es muy importante que lo hagamos para nuestros hijos y nuestros nietos – enfatizó el Presidente y Fundador del Instituto de Investigaciones Farmacéuticas Mario Negri desde la etapa – Tenemos que mejorarlo porque hemos visto durante Covid que tiene puntos de debilidad ”. Lo primero que debe cambiar, según Garattini, es el sistema intramoenia, que permite a los médicos hacer visitas incluso en un sistema privado y no solo con el NHS. «Si vas al hospital para reservar una prueba o una visita, te piden que vengas en tres meses, cuatro meses o seis meses, según el caso», continuó. Pero pagando, con la misma gente y las mismas instalaciones, puedes tenerlo todo la próxima semana. Esto es intramoenia, la existencia de lo privado en lo público, una pena que debemos cambiar porque no podemos mantener este estado de desigualdad. Espero -y concluyo- que los médicos de medicina democrática y los que se han sumado a esta movilización hagan huelga hasta una hora porque no debería existir esta situación.

Para dar su testimonio también francesca colciaghivicepresidente de la Sociedad Arsi de Investigadores en Salud de Italia, quien contó la difícil historia Precariedad laboral para los investigadores en Italia, que además ganan mucho menos que sus compañeros de otros países europeos. actor también dinero ovadia Únete a la multitud. Comentó: «El proceso que se está llevando a cabo es privatizar nuestra salud y hacer que la pública sea irrelevante, como en los Estados Unidos. Eso significa la privatización de la salud y, por lo tanto, del ser humano». En el escenario hay una gran pancarta que dice: «La salud no es una mercancía. La atención médica no es un negocio».

Mil personas en Piazza Bari, muchos médicos, de las distintas provincias de Apulia, «pero también ciudadanos y una buena representación de los colaboradores del estudio». «Hubo mucha participación en el evento de hoy», dijo Silvestro Scotti a Adnkronos Salute, secretario nacional de la Federación de Médicos Generales (FEMG), «pero más allá de la importancia regional, ya que no se invierte más en medicina familiar, también hay una claro interés y preocupación que tiene valor nacional». Porque todo esto está sucediendo en un distrito donde el gobernador es también el vicepresidente de la conferencia de distritos». También por esta razón, «esperamos respuestas más completas del evento de hoy: lLas regiones no pueden seguir quejándose de la falta de recursos pero no confrontándoseNo faltan ejemplos de interés limitado en el Territorio de Scotty: “Estamos en marzo y, por enésima vez, los distritos aún no han publicado invitaciones a los médicos de familia durante tres años. Entonces se quejan de la falta de profesionales? Y nuevamente: “Aunque estaba previsto por acuerdo nacional, no se ve nada de diagnóstico en nuestros estudios: seguimos visualizando un modelo relacionado con Pnrr y hoy no se está haciendo nada para invertir en él. En cambio, estamos convencidos de que debemos comenzar a invertir en recursos humanos».

“Salvemos el SNS: este es el llamamiento – lanzado en un videomensaje a las plazas por el presidente de la Federación Nacional de Órdenes de Cirujano y Odontólogo (Fnomceo), Felipe Anillos De nuestra parte, total solidaridad y pleno apoyo a todas las manifestaciones que apoyan un sistema que quiere tratar a todos por igual a través del acceso justo y solidario al sistema nacional de salud. «Hoy el sistema está en una gran dificultad porque los profesionales están sufriendo -añadió- por eso les agradezco su compromiso. Mi agradecimiento va para los colegas que se manifiestan hoy en Bari tanto en la Piazza como en la Asamblea, a los presentes en Milán y a todos los que han firmado la gran petición que ha llegado a más de 120 mil firmas para apoyar el Servicio Nacional de Salud.