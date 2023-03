Molly Mulheronde 24 años, regresó recientemente de un viaje a las Islas Galápagos, donde comenzó a mostrar varios síntomas Incluyendo falta de energía, malestar estomacal, náuseas y dolor de cabeza. Pero los médicos le aseguraron que simplemente estaba «muy estresada». Aunque la niña tenía serias dificultades para respirar, al punto de correr el riesgo de ahogarse mientras estaba sumergida, los médicos insistieron: la supuesta enfermedad de Molly era solo «imaginaria».

Viaje, luego descubrimiento

De vuelta en el Reino Unido, el joven de 27 años se derrumbó en un supermercado Fue llevada al hospital, donde le diagnosticaron cáncer Pasaron 15 cm a través de su corazón y pulmones. que eso No linfoma de Hodgkin en la cuarta etapa. «Fue la peor noticia de mi vida, y ni siquiera puedo explicar cómo me siento en este momento. Lloré, grité y grité, fue un descubrimiento horrible. Sabía que algo andaba mal, pero nunca pensé en un situación como esta. Estoy esperando saber qué tan extendida está. Por supuesto «No significa que me voy a morir mañana, pero sé que el tratamiento tiene que empezar ahora. Me pusieron una inyección para tratar de preservar mi fertilidad. Me llevó a la menopausia temprana. Es la peor parte para mí porque siempre quise ser madre».

síntomas

Molly, originaria de Skipton, un pequeño pueblo en el condado de North Yorkshire, viajó a las Islas Galápagos para cambiar su vida. Mientras estuvo allí, trabajó como profesora de inglés y disfrutó explorando islas tropicales. Pero su salud se deterioró repentinamente: comenzó a tener dificultad para respirar y tragar. Los signos típicos del linfoma no Hodgkin pueden incluir inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello, la axila o la ingle, dolor o hinchazón abdominal, dolor en el pecho, tos o dificultad para respirar, fatiga persistente, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso inexplicable.

colapsar

En ese momento, reservó un vuelo de regreso para el 4 de febrero, pero dentro de las 48 horas posteriores a su aterrizaje en el Reino Unido, colapsó y comenzó a vomitar en un supermercado. Rápidamente se llamó a una ambulancia y Molly fue llevada al hospital donde se sometió a análisis de sangre, radiografías y una tomografía computarizada. Llegó la terrible noticia. Los médicos recetaron esteroides para tratar de detener el crecimiento del tumor. Debido a su etapa avanzada, Molly comenzó la quimioterapia de inmediato. «He estado en forma y saludable toda mi vida, y siempre he estado bien. No sé por qué es esto, soy tan saludable y joven, hace tres semanas estaba en las Islas Galápagos viviendo mi mejor vida». .”

