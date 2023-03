Ciclismo, Tirreno-Adriático: Espectáculo de Ganna, domina la contrarreloj de Lido di Camaiore

rey de cronos

–

Filippo se confirma como el mejor intérprete de las carreras contrarreloj: hoy es su 21ª victoria contrarreloj, 23º en la general. Una prueba contrarreloj no le permitió hace apenas xx días ganar la primera carrera por etapas de su carrera: en la etapa final de la Vuelta al Algarve (tercero en la contrarreloj de 24,4 km), recuperó 6″ al colombiano Martínez. , pero cerró la carrera por etapas en segundo lugar, dos segundos por detrás. Ganna dijo al final: «Ya no me gustaba la palanca de cambios en el tramo, pero funcionó bien, cambiando con la parte inferior del manillar».