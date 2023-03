«Cuatro fenicios usan el teléfono en casa». este soy yo

Controversia alrededor Gran Hermano VIP. Luego de que Berlusconi explotara en el nivel de inmundicias y descortesías alcanzado que también podría llevar a la exclusión de algunos competidores, dan sableun antiguo competidor del programa, enciende un nuevo fusible y expone otras irregularidades.

arrebato de dana

La modelo, nacida en Marruecos pero criada en Italia, nunca volvió al estudio tras ser descalificada, pero después de meses quiso dar su opinión. En una transmisión en vivo en Instagram, se dejó llevar por una juerga en la que dijo que más de un concursante tiene conexiones con el mundo exterior: «Cuando entré, Patrizia me dijo: ‘Siempre estoy cansada’. ¿Agotada? Pero ¿qué? Siempre dormía en la suite más cool, hasta con «El teléfono. Wilma igual, Antonino también… y Melina también. Pídele a Alfonso que te mande los números, para que los llames directamente. El que tenga celular … No solo eso, no solo «.

¿Riesgo de descalificación?

Esta no es la primera vez que algunos notan teléfonos, movimientos sospechosos o frases que hablan de cosas que solo aquellos fuera del juego sabrían, pero Signorini no mencionó una palabra. Dana Saber luego confirmó que en la casa VIP Big Brother habrá rincones donde suceden cosas que la audiencia en la casa no podrá ver. ¿Qué acciones se están tomando también en este sentido?

