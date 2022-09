«Tengo miedo de que alguien venga»

pamela pratiEntre mis competidores Séptima Edición de Gran Hermano Vipcuya entrada sigue siendo objeto de críticas y debates, su familia ayer Elenoire Ferruzzi En el jardín, que habló de una gran presencia atemorizado Durante su estancia actual en Casa di Cinecittà.

De hecho, la ex estrella de Bagaglino dijo Miedo a entrar en cierta persona.pero sin especificar el nombre.

«Me alegro de estar aquí. Sí, me lo paso mejor. Te soy sincera -le dice a Elenoire Prati- en el momento de mi primera Gf Vip me sentí asfixiada después de dos horas. Odiaba todo, incluso la voz del presentador que, por otro lado, en retrospectiva, me di cuenta de que era demasiado amable conmigo. Oh Elari, qué dulce».