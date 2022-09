Reglas y consejos para reducir costos

Los precios de las facturas están aumentando y, a medida que se acerca el otoño, el invierno se acerca implacablemente y traerá temperaturas más frescas. Una temporada que arriesga los cadáveres de familias y empresas, y lucha con costos difíciles de asumir. Además de las ayudas gubernamentales, los ciudadanos están obligados a seguir las normas y consejos para ahorrar, intentando así aligerar la carga de los gastos que se han triplicado respecto a las medias de años anteriores.

Facturas, cómo ahorrar: reglas y consejos

Después de todo, vale la pena seguir las reglas y los consejos que se dan en las recomendaciones. Un plan de ahorro preparado por el gobierno italiano, por ejemplo, puede tener un efecto positivo en las cuentas de las familias individuales. La cifra de la reducción de las facturas de gas y electricidad puede alcanzar los 607 euros en tan solo un año.

Calefacción: horario y grados reducidos

Exprimir la calefacción -un grado menos, y bajar el encendido una hora al día y 15 días al año- puede aligerar la factura de 178,63€. Merece la pena fijarse más en la ducha: 250 euros si la reduces de 7 a 5 minutos y bajas tres grados la temperatura. Los datos, que han sido procesados ​​en los últimos días por Enea, la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sostenible que ha colaborado con el ministro Roberto Cingolani en el plan. Pero está claro, asumiendo una familia normativa, y sobre todo que el comportamiento realmente se ajusta a punteros. Entonces, como siempre, las estadísticas deben leerse con la premisa de que cada una tiene su propio efecto. Esto también se aplica a la energía. Pero los datos de Enea no son los de las gallinas Trilussa y se pueden utilizar para entender qué está pasando en la práctica con los comportamientos que hacemos. Las estimaciones parten de lo que será un compromiso.

Reducir los días de calefacción

La reducción de 15 días del periodo de funcionamiento de la calefacción en invierno, con una hora menos por día y un límite de 19 grados en el interior, supone 133,53 metros cúbicos de gas por vivienda y año y aliviana la factura de 178,63 €. Si nos limitamos a bajar la temperatura un solo grado, el ahorro asciende a 109 euros. Una hora al día equivale a 26,7 euros. Esto también se aplica a aquellos con un sistema independiente que, de hecho, al reducir aún más el consumo, posiblemente podrían ahorrar más. Luego hay una apreciación del impacto que puede tener en el consumo de electricidad y gas con la adopción voluntaria de un comportamiento virtuoso. Los trámites se definen como «blandos» y son sin costo. El total es de 428,75€, pero en la elección de los comportamientos que puede adoptar cada familia también es interesante la subdivisión por elementos.

Ducha, pasta, lavavajillas, lavadora.

La mayor parte del ahorro se consigue reduciendo el tiempo y la temperatura de la ducha: si en lugar de 7 minutos te limitas a 5 y bajas 3 grados la temperatura del agua, el consumo se reduce un 35% y es válido. Ahorra 252,23 €. Evidentemente, bajar el fuego después de hervir la pasta vale menos: 12,46€. Reducir a la mitad el uso de la lavadora (una vez cada dos días en lugar de uno diario) y del lavavajillas (una vez al día en lugar de dos días) te permite reducir tu factura eléctrica en 52,29 y 74,69 euros, respectivamente.

Pequeños ahorros que no deben subestimarse

También hay pequeños ahorros que, sumados, pueden tener valor: desenchufar la lavadora (1,58€), la nevera durante las vacaciones (3,42€), no dejar en standby la tele, el descodificador y el DVD (4 , 53 €), hacer Reduciendo el encendido del horno de la cocina (13,78 €) apagar la luz reduciendo cada bombilla una hora al día (11,92 €). Por supuesto, también es posible hacer más. No es parte del plan de ahorro del gobierno, pero un hogar que invierte en un nuevo dispositivo ahorra dinero. ¿algunos ejemplos? Una lavadora de 8 kg que pasa de clase G a clase A ahorra 67,9 euros al año, y un frigorífico de 300 litros que hace “salto” las mismas estaciones abarata la factura en 83,92 euros al año. En cambio, si cambias la combinación de bombillas (primero 40% incandescentes, 25 LED y 35 fluorescentes, luego 32% incandescentes, 38% LED y 31% fluorescentes) el ahorro equivale a unos 18 euros.

contemporáneo

Si el invierno es especialmente duro, la opinión podría ser reducir el flujo de energía por parte de las propias distribuidoras por recomendación de las autoridades del sector, previa consulta al gobierno, lo que de hecho impediría el encendido al mismo tiempo en las horas punta. La gama más problemática y más necesaria a atacar por parte de Von der Leyen, son los electrodomésticos de mayor consumo energético, como lavavajillas, lavadoras, secadores de pelo y microondas. Pero la aplicación práctica -como ha dejado claro en los últimos días el propio ministro Roberto Cingolani- puede resultar difícil debido a que no todos cuentan con las claves públicas de la nueva generación. Si se cumple la regla, tendremos que organizarnos, tal vez levantarnos temprano para lavar las lavadoras y ducharnos y por la noche lavar los platos que quedan en el fregadero con el lavavajillas mientras tal vez podemos ver la televisión. ¿Cuánto ahorro? hacemos en este invierno de guerra. Por ahora, al menos esto se puede ver de forma positiva e indirecta.

Bebe agua del grifo

Las ventajas para quien elige beber agua del grifo en lugar de agua embotellada son medioambientales y económicas: una familia de tres puede, de hecho, ahorrar hasta 480 euros de media al año. Así lo revela el Grupo Hera que publica la 14ª edición de En Agua Buena, un informe objetivo de sostenibilidad sobre la calidad del agua potable. El 54% de los clientes de Hera ya se han movido en esta dirección, ayudando también al medio ambiente al no consumir más de 300 millones de botellas de plástico. Si todos lo hicieran, se podrían evitar otros 420 millones de botellas. “La clave de toda mejora – comenta Orazio Iacono, CEO del Grupo Hera – es la conciencia, y este informe tiene el objetivo específico de impartir información útil para una discusión válida sobre el agua, al tiempo que continúa informando inversiones oportunas en la forma y calidad de el agua la distribuye Hera en las áreas servidas”. “Agua – concluye Iacono – en la que realmente se puede confiar y que el 54% de nuestros clientes ya utilizan para saciar su sed en lugar de agua embotellada, una cifra por encima de la media italiana del 29% y esperamos otro aumento en el futuro en la dirección de sostenibilidad ambiental y ahorro económico». Por otro lado, tener las ideas claras sobre el agua no es nada fácil y es por eso que la nueva edición del informe ha decidido abordar y desmentir algunos de los falsos mitos que distorsionan la percepción pública sobre el tema. Solo el 26% de las personas saben cuánto gastan anualmente en agua, y la mayoría de los encuestados ignoran o incluso sobrestiman esta cifra, un dato curioso, también porque Italia, al contrario de lo que piensa la mayoría de la gente aquí, tiene tarifas de agua entre las más bajas de Europa. . No en vano, también prevalece la confusión sobre las actividades que componen el servicio integrado de agua, ya que una gran mitad de los entrevistados no incluye las actividades de saneamiento y depuración, que son fundamentales para cerrar correctamente el circuito y para su reparación. Por un entorno de recursos compatible con los ecosistemas y la reutilización. Tanto es así que el 40% de los costes del servicio de agua se destinan a gestionar el alcantarillado y la depuración. Sin olvidar el consumo diario de agua de cada uno de nosotros, que el 68% de la gente estima entre 155 y 190 litros que ahora ha llegado en lugar de los 220 litros. Por ello, es necesario apostar por el ahorro de recursos y, para ello, Hera habilita el diario de consumo, una herramienta intuitiva para comparar el consumo de agua de un individuo con el de los demás y, por tanto, la capacidad de mejora: ya está disponible para el 27% de los clientes Hera Spa se extenderá a todos los clientes de Hera Spa y AcegasApsAmga a lo largo de los próximos años.