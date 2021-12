Temperaturas, en los próximos días Total dio la vuelta a toda Italia. Situación y tendencia »ILMETEO.it

Clima: temperaturas, en los próximos días el solsticio total en toda Italia. posición y dirección

Clima: temperatura, se avecina una reversión totalWinter decidió tomarse un descanso y el contexto climático tomó más características en Italia otoño. Mas o menos suma derrocamiento En resumen, parece tener toda la intención de afectar el contexto térmico también en los próximos días.

Todas las fallas de las corrientes templadas y húmedas provenientes del corazón del Atlántico y los posteriores vientos de Libeccio que ya han contribuido a hacernos vivir las fiestas navideñas alejadas del invierno, especialmente en el sur, pero también en la mayor parte del centro. En las regiones del sur, también debido a un clima menos fluctuante, las temperaturas diurnas alcanzaron su punto máximo 17/18 ° C especialmente en Cerdeña, Calabria y Sicilia Y apenas por debajo del centro, con temperaturas extremas tocadas 13/14 ° C en Florencia y 15 ° C en Roma.

Se registran diferencias menos pronunciadas en el norte, especialmente en Valpadana, donde además del contexto pronóstico del tiempo Más gris y sombría, la situación térmica sigue condicionada por las bolsas residuales de aire frío que se han formado en los últimos días y que contribuyen a mantener un clima más duro. En general, en las regiones del norte, el aumento de temperatura en sí mismo se hace sentir prácticamente solo por la noche, gracias a la mayor cobertura del cielo que no permite que el calor almacenado durante el día se disperse fácilmente hacia la atmósfera libre.

Pero esta fase, que contiene un poco de invierno, continuará incluso con el inicio de la próxima semana, cuando las temperaturas pueden subir y subir ligeramente, especialmente en las regiones del extremo sur, como Sicilia y Calabria, donde las columnas de mercurio, bajo la presión de los vientos oceánicos moderados, se elevarán hasta tocar 20 ° C! También se esperan valores muy respetables en el centro, con al menos dos picos 14/16 ° C en muchas áreas. Por otro lado, el Norte seguirá siendo una excepción, ya que termómetros Subirá en menor medida, hasta el punto que los valores diurnos apenas superan un umbral 7/8 ° C, a excepción de algunos rincones del noreste y zonas costeras donde se alcanzarán picos ligeramente más altos.

¡Pero no terminará ahí! Como si eso no fuera suficiente, desde la mitad de la semana y probablemente hasta el final del año,Ciclón africano Dispuestos a afectar también la imagen térmica de nuestro país.

Para obtener más detalles sobre los valores esperados en varias ciudades y localidades de Italia, lo invitamos a descargar y consultar con ellos. APP oficial.