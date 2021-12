«Dos refuerzos en enero para que no pierda la Champions League»

el periodista Rafael Orima Comentó en su canal de YouTube el momento de Nápoles con el trasfondo del mercado de enero: “Ha habido muchos errores por parte del técnico en el último período, que aún tuvo que lidiar con muy pocos accidentes en este período. Promedio realmente negativo en diciembre, que necesita una revisión completa de cómo será el futuro. Tenemos que lidiar con una combinación de factores: para el Napoli, la Copa de África arrancó un mes antes de las lesiones articulares de Anguise, Osumene y Koulibaly. Ahora irán a Camerún para competir, el 6 de enero habrá un partido de Turín contra la Juventus y se necesitará suficiente personal.

Así que cuidado con el mercado … Necesitamos comprar un defensa central el 1 de enero que sustituya numéricamente a Manolas, para entrar en la plantilla de inmediato, por no hablar del lateral izquierdo. Mario Rui se ha quedado fuera del partido de Turín, ¿con qué equipo jugará contra la Juventus? Y sobre todo si pensamos en un equipo formado por Betania, Juan Jesús, Malcuit y Demi, ¿alguna vez dijimos que este equipo podría pelear por el Scudetto? Absolutamente no, estas son excelentes alternativas pero no siempre puedes apostar por ellas. Hoy, el Nápoles no es el suplente en el banquillo, por eso a partir del 1 de enero hay que encarnar a la plantilla. Si logra rescindir el contrato de Gollam, puede ir a Lil y pedir Mandava con seis meses de anticipación. Son movimientos imprescindibles para rechazar a otros que ahora no están en la Champions. También será clave cómo vaya la historia con Insigne, Lorenzo no se quedará con el Napoli. No habrá acuerdo y no es fácil en términos humanos que el equipo en el que siempre has jugado ya no te quiera ”.