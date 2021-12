Gritan regalos, pero Pew y Amedeo los aplastan

La ex actriz e influencer Felino celebró un año de amor: intercambio de regalos, lugar de eventos y proyectos futuros

Giulia Salemi y Pierpaolo PritelliEl Boxing Day celebraron un año de amor. Desde sus perfiles sociales, la pareja publicó una serie de contenidos de luna de miel para recordar la fecha en que Al Gran Hermano VIP 5, todo comenzó. Por supuesto, para este evento, no faltaron regalos. ¡Y qué regalos! Influencer italo-persa le dio a su amante un precioso reloj cartier, Explicar que había elegido tal cosa porque duraría en el tiempo y, por lo tanto, sería un testimonio del día especial en el que vive. La ex-Striscia la Notizia de Villino sorprendió a su pareja con anillo de oro, una importante muestra de amor.

I ‘principalMe intercambiaron Quiere all’hotel Romano Via Veneto Suites Donde reservaron una habitación para pasar la noche. Pierpaolo, un verdadero caballero, roció la habitación con pétalos rojos, lo que le permitió a Julia encontrar globos en forma de corazón, rosas y un cuadrado con el anillo en la cama de matrimonio. Todo fue inmortalizado en Instagram, y el joven de Maratea también escribió para algo más que un dulce regalo:

«Me gusta pensar que este es el primero de muchos objetivos. Hoy estamos retrocediendo en las líneas del frente, y si miro hacia atrás para revisar lo que hemos construido, veo nuestras experiencias y nuestros viajes … y todo eso me enorgullece quienes somos hoy. Somos la fuerza del otro, uno de ellos Es el elemento que complementa al otro. Amo esta complicidad que existe entre nosotros, nos hace un equipo indomable, porque se pega y se defiende juntos, todo lo que tú Necesito proteger el amor que siempre hemos soñado, es capaz de emocionarnos de un simple vistazo, en cualquier momento. Gracias por esos primeros 365 juntos, gracias por la forma en que pudieron apoyarme y manejarme, gracias por cómo me cuidaste, gracias porque sé que siempre estarás ahí para mí. ¡Nunca cambies! Te amo «.

Julia también se entregó a su perfil Instagram, publica un video profesional, que subtitula fuera de la pantalla, con los momentos memorables de los primeros doce meses que pasó junto a Pierpaolo. “En el momento en que no buscábamos el amor, pero tal vez eso era lo que más necesitábamos‘, uno de los clips clave destacados por Salmi, al describir la foto de GF Vip. «Estoy cada vez más convencido de que eres la persona adecuada, y por primera vez sé que no estoy solo. No puedo imaginar mi futuro sin ti. Eres mi primer fan».

La influencer también enfatizó el importante vínculo familiar que se creó con las familias originales involucradas: “Mi familia está loca por ti y me siento parte de tiFinalmente, la conclusión de que los Prelemes realmente están pensando en dar los grandes pasos que tanto tiempo debían dar. «Me gusta pensar que en el futuro, con un poco de canas, miraremos atrás y podremos contar nuestra historia a nuestros nietos». hijo y matrimonio ¿visión?

Pio y Amedeo, el ataque a Julia Salemi

Bio y audio, durante las últimas horas, durante la proyección de su última película titulada hola billy, por SuperguidaTV y reservó algunas tomas precisas para algunos influencers, incluidos Julia Salmy. El dúo cómico no fue por la ternura, argumentando que hay personajes que siguen la «cultura de la apariencia» a expensas de la verdad.

Estas son las declaraciones que hizo un regimiento a la revista: “Hay gente que va a los restaurantes a hacer un video, y siempre dicen fuerza y ​​palabras así. Luego también están los que toman la foto pero solo el postre, que es el más barato. Luego escribieron que fue un gran cena para reclamar un estatus que no existe. Este es un símbolo de cómo la cultura de aparecer nos abruma. «Vives para la aprobación incluso a expensas de la verdad»..