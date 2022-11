Tauro, pareja voluble y voluble: tu horóscopo de hoy miércoles 23 de noviembre

Horóscopo de Barbanegra de hoy miércoles 23 de noviembre

Aries. 21/3 – 20/4

Un día extraño para tipos de espíritu libre como tú, el trabajo de hoy tiene que ver con la autorreflexión, realmente no estamos hablando de grandes iniciativas. Deseos y sentimientos encerrados en tu alma, no estás listo para revelar tus secretos, y por lo tanto no lo vas a hacer.

buey. 21/4 – 20/5

Una pareja caprichosa y voluble con la Luna en oposición: se salvan de las peleas por la intervención divina de amigos… hombre o planeta. El entorno que te rodea afecta el estado de ánimo. Sí a viajar y viajar, un cambio de aires hoy te viene bien.

mellizos. 21/5 – 21/6

Workaholic Moon, el trabajo es el leitmotiv del día también porque la situación actual pone a prueba tu flexibilidad y creatividad. ¡Resolver complejidades comerciales o lidiar con problemas complejos puede convertirse en una pasión!

cáncer. 22/6 – 22/7

Una Luna, Neptuno y Júpiter muy suaves, para un día de suerte enteramente dedicado al amor, en desafío a tu opuesto y demasiado crítico Plutón. Es hora de que los niños encuentren en ti puntos de referencia importantes y nunca dejen de soñar.

León. 23/7 – 23/8

Hoy promete ser duro. Llamar a las estrellas se trata de tratar de resolver las situaciones con calma, evitando sacar conclusiones apresuradas. Como familia, corren el riesgo de enfrentarse por temas en los que saben muy bien que están equivocados.

Bakr. 24/8 – 22/9

Pareja tranquila, para sentirse bien juntos, no hace falta ir al trópico oa una ciudad estimulante, solo hay que compartir la vida cotidiana. En una manada amorosa, también puedes incluir cachorros y amigos de cuatro patas, verdaderos consoladores de corazones solitarios.

Escala de peso. 23/9 – 22/10

El amor por el prójimo, incluso por la pareja y la familia, se expresa en los gestos y preocupaciones de la vida cotidiana; No necesitas palabras, sino hechos. Las estrellas centran la atención en las finanzas, el trabajo, el voluntariado y el apoyo a los necesitados.

El Escorpion. 23/10 – 22/11

Con la excepción de Saturno, la Luna en el signo recibe solo aspectos positivos. Si evitas exagerar, cualquier programa te funcionará de maravilla. El corto viaje promete ser romántico y estimulante. Los aromas y paisajes otoñales calientan el corazón.

Sagitario. 23/11 – 21/12

El miércoles es oscuro, culpe a la luna todavía en la duodécima casa, mientras que Neptuno lo vuelve lento con una cuadratura. Ama a tu familia, pero no lo des por sentado: las vibraciones inoxidables son tus raíces.

Capricornio. 22/12 – 20/1

Momentos de entendimiento con amigos, que entienden los matices de tu personalidad, bien escondidos bajo el caparazón duro y efectivo. Los planetas ejercen una influencia benévola sobre tus conocidos. Completa armonía con el medio ambiente.

Acuario. 21/1 – 19/2

Un día con luna lateral. La dama blanca, alta en el cielo y cuadrada, te hace soñar con lo imposible, y luego te deja sintiéndote humillado y frustrado. Ocupados en casa: Si has estado renovando muebles, hoy todo pasó para dejar espacio a nuevas compras.

pez. 20/2 – 20/3

Estar en el extranjero te trae suerte, desde estudiar hasta encontrar un nuevo trabajo. El sabio que mira más allá, abierto a otras culturas, ciudadano del mundo. El sueño te lleva lejos y lentamente crea la realidad, un viaje en la fantasía compartido con tu ser amado.

